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憾！男山友攻頂玉山返程 距登山口500米遭落石擊中頭亡

聯合報／ 記者呂慧瑜李宗祐／嘉義即時報導

黃男與妻子及友人一團約10人昨天順利攻頂玉山主峰後下山返程，於下午2點20分左右，距登山口僅0.5公里處，黃男突遭一落石擊中頭部，當場失去意識，經救護車送往香林衛生室急救，傍晚6點多宣告不治，今天檢警將相驗。

據了解，黃男與余姓妻子及山友們約10人攻頂玉山主峰，昨天下山返程，在距玉山登山口僅約500公尺處，一顆落石掉落，直接砸中60歲黃男頭部，黃失去意識，全隊山友驚嚇，通報救援。

嘉義縣消防局表示，昨日下午3時19分接獲南投縣消防局轉報於阿里山鄉玉山登山口0.5公里附近發生創傷事故，立即派遣阿里山分隊趕往救援，下午4點11分抵達事故現場，到場後發現傷者一名黃姓男子，年約60歲呈OHCA(到院前無生命徵象)，由阿里山91送往鄉林衛生室急救。

檢警表示，年約60歲黄姓男子於昨天下午2時20分許，在阿里山鄉玉山登山步道0.5公里處，疑遭落石擊中頭部，山友協助報案，警、消人員上山救援，下午4時11分抵達事故現場，但男已沒有呼吸心跳。

檢警指出，消防員持續MCPR（心肺復甦術及自動體外心臟電擊去顫器）搶救，並以擔架合力搬至玉山登山口，下午4時39分抵玉山登山口，經救護車送到阿里山鄉香林衛生室急救，仍於傍晚6時許宣告不治。

60歲黃姓男山友昨攻頂玉山返程，距登山口僅500米處，突遭落石擊中頭亡。記者呂慧瑜／翻攝
60歲黃姓男山友昨攻頂玉山返程，距登山口僅500米處，突遭落石擊中頭亡。記者呂慧瑜／翻攝

玉山 阿里山 落石 山友

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