冒充財金節目主持人胡睿涵 詐團騙2千多萬 南警逮3人

詐騙集團犯罪手法假冒投顧財金頻道「理財最前線」主持人胡睿涵名義，謊稱投資股票獲利豐厚，台南市陳姓中年女商人信以為真，5次面交2千多萬元後，不法分子食髓知味，昨天又要求陳女面交500萬元，她報警法辦，警方逮捕涉案周及陳姓男子和陳姓少年，警詢後依詐欺罪嫌法辦。

50歲陳姓被害人本月向市警分局府東派出所報案指稱，她在網路學習股票投資技術分析時，加入自稱為「胡睿涵Line群組」通訊軟體群組，遭自稱是投顧助理的楊姓女子主動要求加Line，並向她誆稱可以找到飆股迅速獲利。

陳說，因於投資初期測試出金狀況正常，陸續依照詐騙集團指示，4月起依指示到自動櫃員機臨櫃，5次面交資金約2千多萬元，直到無法出金時始發現遭詐騙。

警方接獲報案後，分析匯款帳戶金流並調閱監視器交叉比對，昨天下午1點多詐騙集團要求再次交付資金時，在裕農路某咖啡店前當場查獲取款周姓男子（29歲），詹姓（25歲）及陳姓（17歲）接應共犯等合計共3人，並查扣偽造投顧公司收據、等證物。

員警查出，詐騙集團犯罪手法係假冒元大投顧財金頻道「理財最前線」主持人胡睿涵名義，以其財金專業形象取信被害人，在網路上分享投資心法並邀請被害人加入社團；俟被害人加入社團後，另佯稱投資顧問名義要求互加通訊軟體私訊，遊說誘騙被害人漸進式加碼投注資金。

警方說，台南市今年第1季攔阻詐騙件數位居直轄市六都之冠，詐騙集團為避免被害人鉅額匯款被警方與金融機構合力攔阻，在被害人加注資金過程中，甚至要求被害人至自動櫃員機提領數萬元的小額現金，累積至百萬後再面交給詐騙車手。