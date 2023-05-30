高市男開車進停車場2天沒動 今躺駕駛座已死亡

高雄市三民區某停車場，今天凌晨，民眾發現1輛黑色轎車已經停車2天，上前查看，竟發現1名男子躺臥駕駛座，似乎無氣息，趕緊報警。消防隊擊破車窗開門，發現男子已經死亡。

據了解，死者是28歲的蔡姓男子 ，5月28日，他就將轎車開到三民區十全二路與中華一路旁的私人停車場，由於多日沒移動車子，直到今天凌晨4點30分許，民眾好奇上前查看，竟發現他躺在駕駛座一動也沒動，擔心他出事，趕緊報警。

警、消到場，擊破車窗，打開反鎖的車門，發現蔡姓男子已無氣息，車內無打鬥痕跡，蔡已經死亡多時，身上無外傷。

據悉，警方找停車場業者調閱監視器，發現蔡姓男子28日去停車後，就沒出車門，員警根據他身上的證件找到家屬，他母親說前幾天他還與媽媽約好，要去買工作服。