快訊

速度再放慢！彭啟明：中颱瑪娃現在小跑步 北轉最新路徑曝光

越南組裝電腦價格好心動！過來人勸退「零件貴20%」還有這1因素

【早晨財經速解讀】 AI市場真有那麼大？聯準會和市場 到底誰錯了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天 大片廠區燒毁

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市安定區嘉同里六塊寮多禹五金廠今天凌晨三點半左右突然大火，因為燃燒輪胎等易燃物，火勢猛烈惡臭濃煙滾滾沖天。台南市消防局動員三個大隊將近40輛各式消防車輛、消防員與義消上百人打火兩個多小時控制火勢正在處理殘火。起火原因與損失待查。

消防局表示，起火的是1樓挑高鐵皮建物，火警火警由保全轉報，當地安定區消防員前往中途發現濃煙竄出，回報加派支援。又因為火勢非常猛烈，加上當地附近地區缺乏水源，消防局陸續動員中正、佳里、公園、南科、和緯等分隊前來支援。

一小時後業者也調來兩台怪手，協助開挖廠區大量堆積的物品，消防員不斷噴水壓制火勢。雖然大火造成超過350平方公尺廠區大批堆積物品原物料燒毁，所幸一旁沒有其他建築物延燒，沒有人員受困傷亡。業者要求調查起火原因。

台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝
台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天，廠區大批物料燒毁原因待查。記者周宗禎／翻攝

消防員 台南 火災

延伸閱讀

斗六西市場旁暗夜火燒 火勢猛烈延燒8戶民宅

雲林消防局與台大醫院雲林分院聯手 搶救受困生命

友達：無遷出中國大陸計劃 但會另赴「二地」設立組裝廠

台南永康工廠下班變賭場 警突襲逮捕31人

相關新聞

斗六西市場旁暗夜火燒 火勢猛烈延燒8戶民宅

雲林縣斗六市愛國街今天凌晨發生民宅火警，由於緊鄰斗六西市傳統市場，消防局出動大批人力及救災車輛灌救，但火勢猛烈延燒約8戶...

台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天 大片廠區燒毁

台南市安定區嘉同里六塊寮多禹五金廠今天凌晨三點半左右突然大火，因為燃燒輪胎等易燃物，火勢猛烈惡臭濃煙滾滾沖天。台南市消防...

新北五股成泰路住宅火警 消防隊疏散22人

新北市五股區成泰路三段587號今天凌晨0時許發生住宅火警，1幢5層樓公寓的頂樓鐵皮加蓋屋起火燃燒，消防隊趕抵搶救，大約0...

警逮宮廟慣竊 赫見消失30年黑面媽祖

東部宮廟近日連續遭竊，警方日前在花蓮市逮捕慣竊林姓男子，在林住處起出多尊神像及金牌，其中一尊神像還是宜蘭蘇澳天祝宮卅年前...

影／天道盟成員與女友吸毒 車停路旁露出刺青嚇壞路人

天道盟天蘆會幫派成員22歲王姓男子與丁姓女友，昨晚吸毒後精神恍惚，王男打赤膊露出大片紋身站在路旁，警方獲報趕抵，發現他們...

私托悶死女嬰案 母控新北社會局瀆職

新北市一名9個月大女嬰「庭庭」去年遭托育員以棉被悶死，她媽媽昨天由民進黨議員陪同開記者會，哽咽指控新北社會局開說明會後便...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦