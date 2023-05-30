台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天 大片廠區燒毁

台南市安定區嘉同里六塊寮多禹五金廠今天凌晨三點半左右突然大火，因為燃燒輪胎等易燃物，火勢猛烈惡臭濃煙滾滾沖天。台南市消防局動員三個大隊將近40輛各式消防車輛、消防員與義消上百人打火兩個多小時控制火勢正在處理殘火。起火原因與損失待查。

消防局表示，起火的是1樓挑高鐵皮建物，火警火警由保全轉報，當地安定區消防員前往中途發現濃煙竄出，回報加派支援。又因為火勢非常猛烈，加上當地附近地區缺乏水源，消防局陸續動員中正、佳里、公園、南科、和緯等分隊前來支援。