斗六西市場旁暗夜火燒 火勢猛烈延燒8戶民宅

雲林縣斗六市愛國街今天凌晨發生民宅火警，由於緊鄰斗六西市傳統市場，消防局出動大批人力及救災車輛灌救，但火勢猛烈延燒約8戶民宅，直到清晨4時多才撲滅，所幸無人受困，現場實際延燒戶數、燃燒面積、起火原因及財物損失火調人員調查中。

愛國街凌晨傳出火警，起火位置緊鄰傳統市場，消防局派遣斗六、六合、公園、古坑、斗南、莿桐、林內、第一大隊等人車共各式救災車輛16部，警消29名前往搶救。

現場火勢猛烈，並延燒鄰宅，所幸8名住戶均已疏散，消防人員在凌晨二時控制火勢，四時多將火勢撲滅。