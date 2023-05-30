快訊

三重重劃區清晨驚傳連開13槍！ 警逮1嫌不排除與「這件事」有關

自學生自白：班導說不適應就休學 同儕排擠「到底多想炫耀才發問？」

瑪娃將北轉 吳德榮：暴風圈通過東側海域 北部東北部防致災雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗六西市場旁暗夜火燒 火勢猛烈延燒8戶民宅

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗六市愛國街今天凌晨發生民宅火警，由於緊鄰斗六西市傳統市場，消防局出動大批人力及救災車輛灌救，但火勢猛烈延燒約8戶民宅，直到清晨4時多才撲滅，所幸無人受困，現場實際延燒戶數、燃燒面積、起火原因及財物損失火調人員調查中。

愛國街凌晨傳出火警，起火位置緊鄰傳統市場，消防局派遣斗六、六合、公園、古坑、斗南、莿桐、林內、第一大隊等人車共各式救災車輛16部，警消29名前往搶救。

現場火勢猛烈，並延燒鄰宅，所幸8名住戶均已疏散，消防人員在凌晨二時控制火勢，四時多將火勢撲滅。

初估燃燒面積超過300平方公尺，約有8戶延燒，現場實際延燒戶數、燃燒面積、起火原因及財物損失由本局火調人員調查中。

雲林縣斗六市愛國街凌晨發生火警，火勢猛烈延燒8戶民宅。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市愛國街凌晨發生火警，火勢猛烈延燒8戶民宅。記者陳雅玲／翻攝

斗六 傳統市場 火災

延伸閱讀

增闢台灣好行竹山田中、斗六線 幸福巴士放寬跨區行駛

雲林縣2至3月成功阻詐722萬多元 張麗善：建立強力打詐防騙機制，保護人民財產安全

台灣文旦與日本草莓相見歡 斗六與真岡市締結友好城市

買房子「戶數多少比較好？」 眾人揭這數字範圍內最適當

相關新聞

斗六西市場旁暗夜火燒 火勢猛烈延燒8戶民宅

雲林縣斗六市愛國街今天凌晨發生民宅火警，由於緊鄰斗六西市傳統市場，消防局出動大批人力及救災車輛灌救，但火勢猛烈延燒約8戶...

新北五股成泰路住宅火警 消防隊疏散22人

新北市五股區成泰路三段587號今天凌晨0時許發生住宅火警，1幢5層樓公寓的頂樓鐵皮加蓋屋起火燃燒，消防隊趕抵搶救，大約0...

警逮宮廟慣竊 赫見消失30年黑面媽祖

東部宮廟近日連續遭竊，警方日前在花蓮市逮捕慣竊林姓男子，在林住處起出多尊神像及金牌，其中一尊神像還是宜蘭蘇澳天祝宮卅年前...

影／天道盟成員與女友吸毒 車停路旁露出刺青嚇壞路人

天道盟天蘆會幫派成員22歲王姓男子與丁姓女友，昨晚吸毒後精神恍惚，王男打赤膊露出大片紋身站在路旁，警方獲報趕抵，發現他們...

私托悶死女嬰案 母控新北社會局瀆職

新北市一名9個月大女嬰「庭庭」去年遭托育員以棉被悶死，她媽媽昨天由民進黨議員陪同開記者會，哽咽指控新北社會局開說明會後便...

國3南下266公里連環車禍 4人受傷送醫

國道3號南下266公里處今晚9點40分左右發生一起多輛車追撞事故，現場有4名傷者送醫急救，確切肇事原因國道警察調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦