影／天道盟成員與女友吸毒 車停路旁露出刺青嚇壞路人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

天道盟天蘆會幫派成員22歲王姓男子與丁姓女友，昨晚吸毒後精神恍惚，王男打赤膊露出大片紋身站在路旁，警方獲報趕抵，發現他們的車內有刀械和大麻，王男開始情緒失控，最後2人均被壓制逮捕。

警方昨晚8時50分接獲民眾報案，指稱蘆洲區民族路旁有人疑似酒駕有脫序行為，員警趕抵發現公車站旁停了1輛藍色轎車，後行李箱開啟，地上撒滿空白A4紙，全身大片刺青的王男打赤膊只穿1條短褲站在旁邊，他的22歲丁姓女友坐在車上。

員警並未聞到酒味，但發現2人均精神恍惚，後來看見車上右前座有藍波刀、西瓜刀各1把，隨即要求丁女下車接受盤查，但是她根本站不穩，一下車便癱軟倒地，王男見狀開始情緒失控阻撓，最後2人均被壓制逮捕，車上搜出1包大麻重2.36公克，2人承認吸毒。

警方查出王男是天蘆會幫派成員，警詢後將依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

王男的車上搜出1包大麻。記者林昭彰／翻攝
王男的車上搜出1包大麻。記者林昭彰／翻攝
天道盟天蘆會幫派成員22歲王姓男子，昨晚吸毒後精神恍惚，打赤膊露出大片紋身站在路旁，警方趕抵壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
天道盟天蘆會幫派成員22歲王姓男子，昨晚吸毒後精神恍惚，打赤膊露出大片紋身站在路旁，警方趕抵壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
警方在王男車上查獲西瓜刀和藍波刀。記者林昭彰／翻攝
警方在王男車上查獲西瓜刀和藍波刀。記者林昭彰／翻攝
22歲丁姓女子坦承吸食大麻，被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
22歲丁姓女子坦承吸食大麻，被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝

幫派 吸毒 女友

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