台南楠西梅嶺比丘尼傳遭狗咬死 動保處今稽查無功而返

在台南楠西梅嶺修行的李姓比丘尼前天陳屍山徑，警方在報案的74歲盧姓鄰居貨車上採到可疑血跡，不過盧姓男子否認涉案，明天法醫要解剖調查死因。而台南市動保處因地方傳出比丘尼是被盧飼養的狗咬死，今天前往盧家查訪、無功而返。

附近民眾表示，死者一個多月前才到臨安現場上方100多公尺的農舍修行，前天清晨還看到他拿著衣物要到下方的水池清洗，雙方還有打招呼，並沒有任何異常，沒想到不久就出事。

因附近好幾個住戶都認為死者四肢和頭部的傷口「是狗咬的」，動保處派員查看養了20多隻狗的盧姓住戶，犬隻都有鍊養在住戶周邊，在外面走動的狗兒都很友善。不過附近居民指「飼主知道動保處官員要來，早將狗鍊好關起來，凶狠會咬人的狗平時總在果園到處遊蕩，附近居民經過時都會害怕」。