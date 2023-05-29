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台南楠西梅嶺比丘尼傳遭狗咬死 動保處今稽查無功而返

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南楠西梅嶺修行的李姓比丘尼前天陳屍山徑，警方在報案的74歲盧姓鄰居貨車上採到可疑血跡，不過盧姓男子否認涉案，明天法醫要解剖調查死因。而台南市動保處因地方傳出比丘尼是被盧飼養的狗咬死，今天前往盧家查訪、無功而返。

附近民眾表示，死者一個多月前才到臨安現場上方100多公尺的農舍修行，前天清晨還看到他拿著衣物要到下方的水池清洗，雙方還有打招呼，並沒有任何異常，沒想到不久就出事。

因附近好幾個住戶都認為死者四肢和頭部的傷口「是狗咬的」，動保處派員查看養了20多隻狗的盧姓住戶，犬隻都有鍊養在住戶周邊，在外面走動的狗兒都很友善。不過附近居民指「飼主知道動保處官員要來，早將狗鍊好關起來，凶狠會咬人的狗平時總在果園到處遊蕩，附近居民經過時都會害怕」。

動保處表示，山區常有民眾在果園飼養犬隻驅趕猴子、鼬獾，若未盡管理之責，仍會介入處理。動保法規定有攻擊性與曾有攻擊傷人紀錄的犬隻，外出活動飼主需綁上繫繩並套上嘴套，違者可罰3萬元到15萬元。

台南楠西梅嶺比丘尼傳遭狗咬死，員警在死者鄰居盧姓男子貨車上踩到血跡、要開走當作證物時，他養的狗還跟在車子後面。記者周宗禎／攝影
台南楠西梅嶺比丘尼傳遭狗咬死，員警在死者鄰居盧姓男子貨車上踩到血跡、要開走當作證物時，他養的狗還跟在車子後面。記者周宗禎／攝影

台南 動保法 命案

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