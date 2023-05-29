蘆洲撞球間青少年被圍攻1打3 掏出彈簧刀劃傷1人肚皮
新北市蘆洲區集賢路1家婚宴廣場結束營業後改裝經營的大型遊樂場，昨天下午發生青少年打群架，還亮刀劃傷人，警方獲報趕抵，雙方4人都還在現場，全部帶回派出所，警詢後依妨害秩序及傷害罪嫌移送法辦。
這家遊樂場1樓是夾娃娃機、2樓撞球間、3樓乒乓球間，糾紛發生在2樓，起因是17歲A少年走路時，不慎與15歲B少年發生碰撞，2人吵了起來，B少年便從撞球場內找來15歲C少年和16歲D少年助陣，4個人大打出手。
其中A少年雖被圍攻，但身上帶著刀，隨即掏出彈簧刀反擊，混亂中劃傷D少年肚皮，警方獲報趕抵將4人帶回調查，受傷的D少年送醫包紮沒有大礙，警詢後全部移送新北地院少年法庭審理。
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