蘆洲撞球間青少年被圍攻1打3 掏出彈簧刀劃傷1人肚皮

新北市蘆洲區集賢路1家婚宴廣場結束營業後改裝經營的大型遊樂場，昨天下午發生青少年打群架，還亮刀劃傷人，警方獲報趕抵，雙方4人都還在現場，全部帶回派出所，警詢後依妨害秩序及傷害罪嫌移送法辦。

這家遊樂場1樓是夾娃娃機、2樓撞球間、3樓乒乓球間，糾紛發生在2樓，起因是17歲A少年走路時，不慎與15歲B少年發生碰撞，2人吵了起來，B少年便從撞球場內找來15歲C少年和16歲D少年助陣，4個人大打出手。