推動廉能、遏止盜採 五河局長拜會雲嘉檢察長

水利署第五河川局長吳明華日前拜會嘉義地檢署檢察長陳松吉、雲林地檢署檢察長戴文亮，除持續機關間的廉政合作，提出「跨域合作、運用科技、加強巡防、民力監督」等防制盜採作為，並讓河川防災及減災工作可以順利推動。

五河局表示，從2019年與轄區檢察機關進行廉政交流，除明顯減少外力不法干擾外，並有效遏止盜採砂石不法情事。

局長吳明華表示，河川機關目前較大的問題是盜採砂石及被傾倒廢棄物。該局的重大工程以CCTV監控、人員管制及車輛裝設GPS定位等作為防堵盜採，而疏濬部分則透過工區影像上傳網站，公開讓民眾點閱瀏覽方式辦理；另運用偽裝型移動監控站、UAV等科技，加強查察轄區是否被傾倒廢棄物或盜採等不法行為。再透過與轄區檢察機關跨域合作的方式，遏止不法廠商干擾，杜絕轄區的盜採行為，減少危害國土保育事件。

嘉義地檢署檢察長陳松吉表示，早期河川業務制度未建立，跟廠商間的關係盤根錯節，屬高風險業務，但經歷過幾次事件後，已建立公開透明制度，弊端明顯減少；再加上近年來廉政平台的聯繫合作，不法勢力更是無介入空間。水利機關的工作辛勞，且對社會安全影響很大，若五河局有需要，嘉義地檢署會做最強而有力的後盾，協助五河局顧好水利工程品質。

雲林地檢署檢察長戴文亮表示，善加利用科技可以查獲不法行為，像林務局利用移動式監控設備抓山老鼠成效很好。同仁執法過程中如遇有暴力威脅情事或發現傾倒廢棄物案件，皆可通報地檢署。行政機關依法行政並做好防弊興利措施，檢察機關也會強力執法並在旁加持與協助行政機關，以遏止不法行為。