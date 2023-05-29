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推動廉能、遏止盜採 五河局長拜會雲嘉檢察長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

水利署第五河川局長吳明華日前拜會嘉義地檢署檢察長陳松吉、雲林地檢署檢察長戴文亮，除持續機關間的廉政合作，提出「跨域合作、運用科技、加強巡防、民力監督」等防制盜採作為，並讓河川防災及減災工作可以順利推動。

五河局表示，從2019年與轄區檢察機關進行廉政交流，除明顯減少外力不法干擾外，並有效遏止盜採砂石不法情事。

局長吳明華表示，河川機關目前較大的問題是盜採砂石及被傾倒廢棄物。該局的重大工程以CCTV監控、人員管制及車輛裝設GPS定位等作為防堵盜採，而疏濬部分則透過工區影像上傳網站，公開讓民眾點閱瀏覽方式辦理；另運用偽裝型移動監控站、UAV等科技，加強查察轄區是否被傾倒廢棄物或盜採等不法行為。再透過與轄區檢察機關跨域合作的方式，遏止不法廠商干擾，杜絕轄區的盜採行為，減少危害國土保育事件。

嘉義地檢署檢察長陳松吉表示，早期河川業務制度未建立，跟廠商間的關係盤根錯節，屬高風險業務，但經歷過幾次事件後，已建立公開透明制度，弊端明顯減少；再加上近年來廉政平台的聯繫合作，不法勢力更是無介入空間。水利機關的工作辛勞，且對社會安全影響很大，若五河局有需要，嘉義地檢署會做最強而有力的後盾，協助五河局顧好水利工程品質。

雲林地檢署檢察長戴文亮表示，善加利用科技可以查獲不法行為，像林務局利用移動式監控設備抓山老鼠成效很好。同仁執法過程中如遇有暴力威脅情事或發現傾倒廢棄物案件，皆可通報地檢署。行政機關依法行政並做好防弊興利措施，檢察機關也會強力執法並在旁加持與協助行政機關，以遏止不法行為。

河川管理業務攸關民眾的生命及財產安全，2檢察長皆表示五河局在推行業務如遇有不法外力干擾或破壞國土案件時，皆可利用機關間的聯繫平台進行通報，地檢署會大力協助。透過機關間攜手合作，落實防洪治水及水環境營造工作，讓水資源可以永續發展。

水利署第五河川局長吳明華（中）率隊拜會嘉義地檢署檢察長陳松吉（左二）。圖／水利署第五河川局提供
水利署第五河川局長吳明華（中）率隊拜會嘉義地檢署檢察長陳松吉（左二）。圖／水利署第五河川局提供
水利署第五河川局長吳明華（中）等人拜會雲林地檢署檢察長戴文亮（左二）。圖／水利署第五河川局提供
水利署第五河川局長吳明華（中）等人拜會雲林地檢署檢察長戴文亮（左二）。圖／水利署第五河川局提供

廢棄物 嘉義

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