台南永康工廠下班變賭場 警突襲31人被逮

台南永康區竹林街1間工廠近來深夜都有人群聚集，永康警分局獲報調查原來工廠晚上變身天九牌賭場，今凌晨1點多攻堅，共逮28名賭客、依違反社維法裁罰，王姓男子等3人依賭博罪送辦。賭客都在地人住附近，還有5名越南籍新住民，員警直言「玩起來毫不輸台灣人」。

據調查，負責經營賭場的63歲、 42歲王姓父子平時做鐵皮屋焊接，認識在永康竹林街開工廠的61歲王姓男子，疑合作下班時間在工廠開賭場，還讓王做清注工作，父子檔廣邀請在地居民，包含新住民到場聚賭。

永康分局日前接獲線報，稱工廠深夜時段有多名越南籍人士出入，今凌晨1點多30多名警力攻堅；起初負責把風的63歲王男見警方攻堅馬上跑進賭場，裝作若無其事。其餘賭客看到員警則是嚇得話說不出來呆坐一旁。