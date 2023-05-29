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台南永康工廠下班變賭場 警突襲31人被逮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康區竹林街1間工廠近來深夜都有人群聚集，永康警分局獲報調查原來工廠晚上變身天九牌賭場，今凌晨1點多攻堅，共逮28名賭客、依違反社維法裁罰，王姓男子等3人依賭博罪送辦。賭客都在地人住附近，還有5名越南籍新住民，員警直言「玩起來毫不輸台灣人」。

據調查，負責經營賭場的63歲、 42歲王姓父子平時做鐵皮屋焊接，認識在永康竹林街開工廠的61歲王姓男子，疑合作下班時間在工廠開賭場，還讓王做清注工作，父子檔廣邀請在地居民，包含新住民到場聚賭。

永康分局日前接獲線報，稱工廠深夜時段有多名越南籍人士出入，今凌晨1點多30多名警力攻堅；起初負責把風的63歲王男見警方攻堅馬上跑進賭場，裝作若無其事。其餘賭客看到員警則是嚇得話說不出來呆坐一旁。

永康分局表示，現場查扣天九牌1副、骰子9顆、賭金新臺幣1700元等證物，並將3名王嫌依照賭博罪移送法辦；28名賭客有18名男性、10名女性，年齡均分布在50至60歲的當地人，警方各依照違反社會秩序維護法裁罰9000元。

永康分局凌晨攻堅天九牌職業賭場，逮捕王姓負責人、2名工作人員及28名賭客等人。 圖／永康分局提供
永康分局凌晨攻堅天九牌職業賭場，逮捕王姓負責人、2名工作人員及28名賭客等人。 圖／永康分局提供
永康分局凌晨攻堅天九牌職業賭場，逮捕王姓負責人、2名工作人員及28名賭客等人。 圖／永康分局提供
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永康分局凌晨攻堅天九牌職業賭場，逮捕王姓負責人、2名工作人員及28名賭客等人。 圖／永康分局提供
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賭場 攻堅 賭博

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