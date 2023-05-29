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「重視動物保護」明在凱道遊行 警公布交通管制範圍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民間動保團體將在明天早上10點至晚上6點半，在凱達格蘭大道舉辦「重視動物保護」遊行，轄區中正警第一分局指出，將根據遊行範圍實施交通管制。

警方指出，該團體將搭設舞台、帳篷等硬體設備，並進行集會活動，交通管制範圍如下：凱達格蘭大道（公園路至中山南路間）北側3線車道，明天早上10點起管制車輛通行，管制時間將視交通狀況提早或延後；而為了因應車流狀況，凱道南側7線車道，將採取彈性調撥車道方式供車輛通行。

警方說，為了維護集會活動秩序與安全，將視現場狀況及人數彈性擴大管制範圍，考量明天適逢上班、上課時間，且台大醫院舊址旁常德街目前仍有施工管制，車輛僅能由公園路與常德街路口進出院區，為了減少周邊道路龐大車流量的交通衝擊，請駕駛人盡可能避開交通管制區域並提前改道行駛。

轄區中正警第一分局公布交通管制範圍。記者翁至成／翻攝
轄區中正警第一分局公布交通管制範圍。記者翁至成／翻攝

車道 台大醫院 動保團體

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