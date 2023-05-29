「重視動物保護」明在凱道遊行 警公布交通管制範圍

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台演講，隔天就成詐騙集團的招牌！行政院長陳建仁28日在打詐研討會表示，防堵詐騙的第一道防線就是識詐的能力，要能夠辨認什麼是詐騙，才能於第一時間堵詐。內政部長林右昌則說

2023-05-29 12:58