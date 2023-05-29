瑪娃颱風逼近…海警發布後勿觀浪 違者最重罰25萬

受颱風瑪娃外圍環流影響，東半部出現長浪，台東大武沿岸浪高約6至7公尺高，陣風約7級，南迴公路423公里處已有海浪打上公路，相關單位擺放三角錐警示來往車輛。 中央社

中颱「瑪娃」逼近，將有長浪及強風。消防署今天表示，長浪受地形影響易成瘋狗浪，已有2人遭捲走意外；發布海警後，赴海岸觀浪不聽勸阻者，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

中央氣象局指出，今天受到中颱「瑪娃」外圍雲系影響基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海等處易有長浪發生，新北龍洞、宜蘭蘇澳及龜山島、花蓮等地已觀測到約2至5公尺的浪高。

颱風「瑪娃」逐漸接近台灣，預估帶來長浪，消防署表示，長浪容易造成民眾落海傷亡；因颱風來臨前，長浪抵達海岸，有傳播距離遠且速度快，挾帶能量大，加上長浪在大海不易被察覺，到岸邊時會受地形影響，浪變高及破碎，變成俗稱瘋狗浪。

消防署指出，瘋狗浪易出現在海釣地點、直立海岸礁石、直立壁近海平台、海堤消波塊及海底礁石多的海灘等處。

過去總有民眾趁颱風來襲前赴海岸觀浪，消防署表示，此行為已違反水域遊憩活動管理機關（縣市政府）公告禁止區域規定，縣市政府可依違反發展觀光條例規定，處新台幣1萬元以上、5萬元以下，並禁止活動。

另外，發布颱風海上警報後，各縣市政府決定成立應變中心，針對山區、海邊等易發生危險區域劃定警戒區，消防署指出，若民眾在劃定警戒區域後，未取得臨時通行證進入或不願被勸離，可依違反災害防救法，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

消防署表示，颱風期間不要前往海邊觀浪戲水，或至河川、低窪地、山區等處活動，並留意各縣市公告劃定警戒區域訊息，將持續對民眾宣導。

至於海巡防範措施，海巡署指出，颱風警報發布前，將視天候狀況，主動協調臨海村里的辦公室，以廣播勸導民眾不要赴海邊及河口，並主動勸離在危險海域從事戲水及海釣民眾，且會透過航艦艇及漁業電台廣播，勸導漁船儘早進港避風。

海巡署表示，颱風警報發布期間，縣市政府可依災害防救法劃定警戒區，海巡所屬各單位除針對人潮較多的景點加強巡邏密度，並協助管制人員、船舶及車輛進入相關管制區，並加強勸導觀浪民眾及要出海作業船隻，且會整備各項救援能量，以利即時啟動救援行動。

颱風「瑪娃」外圍環流影響，花東海邊出現長浪，有花蓮學童昨天赴新城加灣海邊玩水，1人被救起無生命危險、1人死亡；宜蘭昨天發生1名國中少女與男網友相約赴南方澳內埤海灘（情人灣）踏浪，2人遭大浪捲入海中，張男自行游上岸求救，少女下落不明。