駕駛肇逃！大貨車駛離停車格撞斷消防栓 水柱噴1小時才關閉

魏姓男子今早從台北市北投區三合街一段82巷停車格倒車駛離，不慎撞到後方消防栓，消防栓當場斷裂大量噴水，水柱約1層樓高，魏男肇事後沒報警直接離開，水柱噴了約1小時才關閉開關。警方稍早指出，魏男違規停車已開單舉發，肇事逃逸部分也依規定開罰。

警方指出，約65歲魏男今早6時許，開小客車到三合街一段82巷，違停紅線，換開公司的大貨車駛離停車格，不料倒車時，後車斗不慎撞斷人行道上消防栓，當場噴出大量自來水，水柱高約一層樓高。

魏男肇事無造成人車受傷，但未報案直接逃逸，大量自來水噴灑約1小時，直到警方通知北水處，上午7點32分才關閉開關。警方獲報後，通知魏男到案說明，肇事逃逸部份依規定裁罰，另小客車違規停車則製單舉發。