警逮花東宮廟大盜 意外找到蘇澳遺失30年黑面媽祖神像

東部宮廟近日陸續遭竊，經警方調閱監視器調查，在花蓮市逮到慣竊林姓男子，於其住處查獲多尊神像及金牌，其中一尊神像是宜蘭蘇澳天祝宮30年前遭竊的黑面媽祖，廟方得知後感謝警方幫忙，開心迎回媽祖，而林嫌依竊盜罪送辦，經檢方訊問後聲押獲准。

新城警分局偵查隊副隊長張鈞硯表示，日前接獲秀林鄉和平村宮廟志工報案，廟內有2尊關聖帝君神像遭竊。經調閱宮廟及路口監視器，發現林姓竊賊當天身穿黃衣服，騎乘機車載著穿著友人到宮廟，友人在外把風，林男入內偷竊2尊聖帝君神像，將神像放入木箱，再用袋子裝起來，放置在機車前腳踏板，沿台9線南下逃逸。

警方依車牌號碼鎖定遭列管的林姓慣竊，經擴大偵辦發現林男另涉吉安鄉稻香村宮廟金牌竊案，會同吉安警方組成專案小組，向花蓮地檢署聲請核發拘票，本月20日在花蓮市查獲林姓慣竊，在屋內起出金牌、多尊神像等贓物。

警方清查贓物時，發現現場除了2尊帝君神像外，還有一尊黑面媽祖，林男稱是自己先前在宜蘭蘇澳開路先鋒廟偷的，警方加以查證，發現該廟無人管理，詢問蘇澳各宮廟有無黑面媽祖不見。

蘇澳天祝宮得知後，廟方人員想起30年前曾遺失一尊黑面媽祖神像，經比對照片及詢問雕刻師傅，確認該尊確實為廟內的神像，廟方趕緊到新城警分局領取，尋回消失多年的媽祖神像非常感動，上香告知要帶祂回廟外，也向警方致上謝意。