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3名酒醉男誤闖女子房內 台中港酒店：致上最深歉意

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子控訴住台中港酒店，半夜有3名陌生男闖入，酒店今天致歉。圖／台中港酒店提供
一名女子控訴住台中港酒店，半夜有3名陌生男闖入，酒店今天致歉。圖／台中港酒店提供
一名女子日前住宿台中港酒店，3名酒醉的陌生男子半夜進入她房間在床邊徘徊，女子受到極大驚嚇，警方調查後，將誤闖女子房內的3名酒醉男子依侵入住宅罪嫌函送法辦；台中港酒店今天發聲明指出，造成消費者及社會大眾的不安與關注，台中港酒店在此致上最深歉意。

酒店聲明指出：「 我們理解這起事件對客人產生疑慮和不安，事件發生後，酒店在第一時間嘗試向當事人表達我們最深切的歉意和關切，但因多次與當事者聯繫未果，後續由當事者的先生代為發聲，目前全案進入調解階段，台中港酒店也會盡最大努力，期能與當事者取得共識。 我們深刻瞭解這個事件對當事人的舒適和隱私造成的困擾，未來也會確實要求相關流程與訓練到位，確保不再發生。」

聲明指出「 每位客人的隱私和安全以及良好的住宿品質是我們最在乎的事。我們將繼續努力提升我們的內部培訓和標準作業程序，以提供更好的品質。」

一名女子日前住宿台中港酒店，3名酒醉的陌生男子半夜進入她房間在床邊徘徊，女子受到極大驚嚇，控訴酒店疏失，業者表明有持續關心；警方調查後，將誤闖女子房內的3名酒醉男子依侵入住宅罪嫌函送法辦。

清水警分局調查，3月11日深夜，台中市梧棲區某住宿酒店，發生旅客酒後記錯房號，該酒店員工未查證身分確認房號，即委請同事協助開錯房門，致入住女房客受到驚嚇。

警方到場了解後，詢問女房客確認全程皆未遭3名走錯房間旅客不法侵害，女房客告知將與飯店協商，3月11日雙方協商未果，女房客向警方提出侵入住宅告訴，清水分局受理後，已於4月2日將走錯房間旅客等3人，依侵入住宅罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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