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法國2登山客攀南投開高山體力不支 14搜救人員出動救援
南投縣信義鄉熱門郡大山域開高山周末再傳登山狀況，來自法國的1男1女2名登山客，疑因對路況不熟，因體力不支無法自行下山，南投縣消防局昨晚8點13分，接獲台北市119轉通報後，立刻調派信義消防分隊漏夜前往，也順利協助2人平安下山。
南投消防局指出，一般山友挑戰南投郡大山，一般都是南投信義東埔上郡大山，再下海拔高度2134公尺的開高山，位於信義鄉東埔溫泉東北方，西隔陳有蘭溪與望美山、瓊山、羅娜山遙遙相望，東北方為望鄉山、郡大北峰、東為郡大山，總里程18.9公里 ，一般要花費12 多小時。
搜救人員表示，這2名法國籍登山客語言不通，應是體力不濟，透支卡在半山腰難以下山，遂先打電話向其在台北的友人求援報案後，該局透過其訊號定位，也才得已確定其未按原路線回到郡大林道，而是受困在海拔高度約2134公尺的開高山一帶，立即派員從東埔溫泉區的登山口出發挺進，並歷經約2個小時左右，終於將人平安救出。
南投消防局指出，報案者指稱，昨晚有兩位法國籍登山客，位置於開高山南峰附近步道上，已接近東埔村，請求南投消防本局派員協助，第三大隊調派14名搜救人員前往協助攙扶下撤，於23時30分抵達東埔派出所，兩名外籍人士在稍作休息後自行離去，並再度提醒民眾，爬山前一定要做好風險評估，包括登山路線、身體健康狀況均不可輕忽。
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