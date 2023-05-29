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白牌車賺車資300元罰10萬元扣雙照 苗栗監理站稽查出擊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗監理站稽查人員會同警方日前在台灣鐵路局苗栗車站，取締白牌車，將處罰駕駛人10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照、汽車牌照各4個月。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站稽查人員會同警方日前在台灣鐵路局苗栗車站，取締白牌車，將處罰駕駛人10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照、汽車牌照各4個月。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站稽查人員會同警方日前在台灣鐵路局苗栗車站，取締1輛轎車違規載客，車資300元，監理站將處罰駕駛人10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照、汽車牌照各4個月。

苗栗監理站、縣警察局人員5月26日下午在苗栗火車站附近，攔檢可疑車輛，發現銀色自小客車載4名乘客準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承自西湖鄉德龍宮搭車至苗栗火車站，4人付費車資300元。

監理站依規定處罰駕駛人10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4 個月，監理站指出，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站仍持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

蘇淑賢說，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

監理站 計程車

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