板橋私托蓋女嬰棉被致死 母哽咽將告發社會局瀆職

新北市議員陳乃瑜、黃淑君及新北市民進黨第11選區立委參選人曾柏瑜，今陪同虐童事件家長開記者會。記者劉懿萱／攝影 新北市議員陳乃瑜、黃淑君及新北市民進黨第11選區立委參選人曾柏瑜，今陪同虐童事件家長開記者會。去年9個月大女兒遭幼保員遭棉被悶死的庭庭媽媽哽咽指出，新北社會局開說明會後便再無作為。陳乃瑜說，將到監察院告發社會局瀆職。社會局表示，在事發後局內成立專案小組積極介入處理。

庭庭媽媽說，9個月大的女兒去年4月在板橋私立米綺托嬰中心，遭胡姓托育員以腿部壓制無法動彈，導致棉被覆蓋難以呼吸致死。然而至今過了一年，只開說明會、勒令停業，但相關托育員卻沒有處以行政處分，且回頭去調閱監視畫面，發現前幾個月還有其他嬰兒類似受虐情形，但稽查人員久久才來一次，讓她的孩子無辜喪命。

陳乃瑜表示，她接獲家長投訴新店公共托嬰中心的不當行為，包含餵十個月大的孩子冰冷食物、超過一公分的肉及玉米粒，導致幼兒體重不斷下降，但社會局副局長許秀能卻在議會說「沒有不當」。陳認為，侯市府想大事化小小事化無，讓無助的家長求助無門，並秀出公托供給的食物照片，批評只有侯市府「有眼睛卻看不到」。

黃淑君說，托嬰中心、幼兒園不當虐嬰都不是個案，但新北市府的一貫做法，就是先開說明會、再跟家長說沒有問題，後續問題都會解決，但庭庭媽媽案子已經過了一年，很多問題仍沒解決。陳表示，因多次尋求新北社會局幫忙，卻始終沒有回應，下一步會到監察院吿發新北市社會局瀆職。

曾柏瑜指出，上一屆議員她僅短短44天任期，就收到2起陳情，但新北社會局抱以息事寧人態度，甚至還說都是家長太緊張，「害」機構被裁罰、被停業。她說，若侯友宜作為市長無法承認錯誤、擔起責任，更不要說承擔一個國家的運作。

社會局副局長許秀能表示，私立米綺托嬰中心因托育人員的疏忽、機構管理不當，造成女嬰不幸事件，社會局在第一時間接獲通報後，立即介入稽查並調閱監視器，發現老師確有疏於照顧，以及中心師生比不符和管理不當等，即依違反兒權法開罰機構和當事托育人員最高罰緩各24萬。

許秀能說，後續也要求中心歇業，該中心去年6月已歇業，協助其他嬰幼兒轉托；由社會局也聘請專業兒保律師、心理諮商師為女嬰母家長打官司及悲傷輔導。目前全案已在今年一月偵結，檢方以過失致死罪起訴相關人員。