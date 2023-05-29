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臉書現「黃仁勳股票」交流群行騙 刑事局通報下架

中央社／ 台北29日電

詐騙集團打著黃仁勳的名號招搖撞騙。 圖／取自臉書
詐騙集團打著黃仁勳的名號招搖撞騙。 圖／取自臉書

詐騙集團冒用NVIDIA執行長黃仁勳名義在臉書刊登「黃仁勳股票交流群」廣告行騙，刑事局今天表示，經連繫臉書母公司，已下架冒名臉書粉絲團及假投資網頁，將追緝貼文者究責。

人工智慧（AI）晶片設計大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台掀話題，未料，臉書（Facebook）竟迅速出現冒名黃仁勳的帳號，邀請民眾免費加入股票交流群組。

警政署刑事警察局今天發布新聞資料指出，接獲民眾報案後，立即連繫臉書母公司Meta啟動通報機制，現已下架冒名的臉書粉絲團及假投資網頁，將向上溯源及追緝貼文者追究刑責。

刑事局表示，民眾如在網路發現假投資網頁，可上網到刑事局「165全民防騙網」檢舉，一起封阻騙人網址，警方將持續向上溯源，追緝涉案者。

刑事局分析，詐騙集團利用網路特性，假冒企業、知名人士、權威專家及盜用帥哥、美女照片，透過臉書等社群平台的一頁式廣告，標榜「保證獲利、高報酬、穩賺不賠」，吸引民眾點擊連結。

刑事局指出，詐騙集團會進一步誘騙民眾加入LINE投資群組，要求點擊連結、輸入個資和下載App，藉由指示民眾操作買賣股票、期貨、外匯及虛擬貨幣等標的，等民眾匯入大筆金錢，再以各種理由收費或延遲出金，成功詐騙。

刑事局表示，歹徒經常利用時事議題詐騙，為免民眾誤信遭受損害，政府已成立打詐國家隊，並啟動打詐綱領1.5版，從識詐、堵詐、阻詐及懲詐，全面進行打詐各項具體措施，相關防詐騙可搜尋「165」或打165專線諮詢。

詐騙集團 黃仁勳

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