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女童爬山被枯樹擊中腦部 顱內出血加護病房治療中

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導

2名女童昨與父母登山台南大凍山，返程下山途中突遭斷落枯樹擊中，被緊急送醫救治，1女童因頭部重傷意識模糊。圖／民眾提供
2名女童昨與父母登山台南大凍山，返程下山途中突遭斷落枯樹擊中，被緊急送醫救治，1女童因頭部重傷意識模糊。圖／民眾提供
台南白河大凍山昨天發生與家人一同前往爬山的兩名女童，遭到掉落的枯樹枝砸中頭部受傷的意外，其中8歲女童傷勢嚴重，昨天經過手術、目前腦部已經沒有出血，但仍需持續觀察後續的影響。

成大醫院表示，8歲女童昨天緊急接受手術，安裝腦部引流管，目前沒有新的出血，因腦壓較高，持續以藥物和低溫治療，於加護病房密切評估照護，因為有使用藥物，目前仍昏睡中。另一名6歲女童情況穩定，已經轉進一般病房持續觀察。

台南市白河大凍山昨天傳出2名女童下山途中遭斷落的枯樹砸中頭部，其中8歲姊姊腦部傷勢嚴重，6歲妹妹意識清醒。嘉義林區管理處指出，有為登山遊客辦理保險，將協助出險事宜，並全面盤點移除步道旁危木，保障遊客安全。

「根本來不及閃避。」女童母親語調顫抖還原過程說，當時一家人登頂後下山途中，兩名女兒走在她與丈夫中間，突然聽見上空一聲巨響，枯木掉落，打中兩女兒頭部，小朋友倒地哀號，幸而在山友幫忙下，半走半跑，約20多分鐘迅速將小朋友送下山，由救護人員緊急送醫。

白河

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