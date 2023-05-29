男碰上投資理財專員 一個念頭閃過與警合逮詐欺犯
新竹一名黃姓男子長期對警察工作有興趣，因此主動成為轄區派出所友善通報網成員，黃本月初上網時認識詐騙集團佯裝的投資理財專員，對方佯稱可協助投資博奕獲得高報酬，並跟黃索要存摺，黃見對方手法與近日新竹警方推播的假投資詐欺影片內容相似，便主動與警聯繫，雙方面交時由埋伏員警當場將詐團收簿手逮捕。
警方指出，黃男去年剛從大學畢業，本身對警察工作有興趣，與轄內派出所員警感情不錯，還主動加入派出所友善通報網，時常提供犯罪訊息給警方，本月初黃在臉書上認識由詐團成員假扮的投資理財專員，對方在臉書釋出誠徵短期打工訊訊息，希望黃能提供個人帳戶作為公司博弈金流使用，並提供公司網路博弈項目做投資。
詐團向黃男宣稱，經手的網路賭博投資有高額報酬，只要黃提供個人帳戶，該帳戶每周就可獲得8至12萬元租金．穩賺不賠。雙方談好條件，相約在一家連鎖咖啡廳見面商談合作，過程中，黃發現對方手法與之前警方宣導的反詐欺影片內容相似，便主動與新竹市警二分局東勢派出員警聯繫，希望警方能協助識別該理財專員身分真偽。
警方獲報後，先行派員至咖啡廳四周埋伏，見時機成熟上前盤查，當場識破理財專員為詐欺犯嫌，並查扣作案用手機，全案警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。
第二分局分局長林昆達呼籲，詐騙手法層出不窮，除勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，亦不可提供存摺、提款卡等予陌生人，若不慎遭詐騙，即可能成為幫助詐騙集團洗錢共犯。警方感謝民眾熱心幫忙，希望在警方強力宣導「識詐」下，全民都能提高「識詐意識」，不遭詐騙又能協助警方阻詐，有效守護民眾財產安全。
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