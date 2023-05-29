男碰上投資理財專員 一個念頭閃過與警合逮詐欺犯

黃男見投資理財專員的手法與近日新竹警方推播的假投資詐欺影片內容相似，便主動與警聯繫，雙方面交時由埋伏員警當場將詐團收簿手逮捕。記者王駿杰／翻攝 新竹一名黃姓男子長期對警察工作有興趣，因此主動成為轄區派出所友善通報網成員，黃本月初上網時認識詐騙集團佯裝的投資理財專員，對方佯稱可協助投資博奕獲得高報酬，並跟黃索要存摺，黃見對方手法與近日新竹警方推播的假投資詐欺影片內容相似，便主動與警聯繫，雙方面交時由埋伏員警當場將詐團收簿手逮捕。

警方指出，黃男去年剛從大學畢業，本身對警察工作有興趣，與轄內派出所員警感情不錯，還主動加入派出所友善通報網，時常提供犯罪訊息給警方，本月初黃在臉書上認識由詐團成員假扮的投資理財專員，對方在臉書釋出誠徵短期打工訊訊息，希望黃能提供個人帳戶作為公司博弈金流使用，並提供公司網路博弈項目做投資。

詐團向黃男宣稱，經手的網路賭博投資有高額報酬，只要黃提供個人帳戶，該帳戶每周就可獲得8至12萬元租金．穩賺不賠。雙方談好條件，相約在一家連鎖咖啡廳見面商談合作，過程中，黃發現對方手法與之前警方宣導的反詐欺影片內容相似，便主動與新竹市警二分局東勢派出員警聯繫，希望警方能協助識別該理財專員身分真偽。

警方獲報後，先行派員至咖啡廳四周埋伏，見時機成熟上前盤查，當場識破理財專員為詐欺犯嫌，並查扣作案用手機，全案警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

第二分局分局長林昆達呼籲，詐騙手法層出不窮，除勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，亦不可提供存摺、提款卡等予陌生人，若不慎遭詐騙，即可能成為幫助詐騙集團洗錢共犯。警方感謝民眾熱心幫忙，希望在警方強力宣導「識詐」下，全民都能提高「識詐意識」，不遭詐騙又能協助警方阻詐，有效守護民眾財產安全。