高雄男駕現代轎車恍神 直撞路邊4輛汽機車影像曝光
鄭姓男子今晨駕駛現代轎車，行經高雄鳳山區王生明路時，疑精神不濟，恍神撞及路邊停放的2輛機車及2輛轎車，所幸鄭當下僅受輕傷，車禍過程被監視器錄下，只見鄭駕車直直衝撞釀禍，由於鄭未酒駕，肇責及車損由警方釐清。
警方指出，38歲的鄭姓男子今天凌晨1時許，駕駛現代轎車行經鳳山區王生明路由北往南方向行駛，鄭疑精神不濟，未注意當下路況，直直衝撞路邊停放的4輛汽機車後，車子停下。
監視畫面錄下車禍過程，鄭肇事後，坐在駕駛座中，好一陣子才自行下車，所幸當時周圍無人，警方和救護員獲報到場，鄭身上無明顯外傷、意識清楚，由救護人員送醫治療後無大礙。
警方事後對鄭施以酒測，無酒駕行為，後續車損責任及肇責由警方調查釐清。
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