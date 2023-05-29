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極驚嚇！女子入住台中港酒店 半夜被多名酒醉男子闖入房在床邊徘徊

台中港酒店夜半開門讓陌生醉漢闖女子房 台中警函送3男子

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子控訴，入住台中港酒店時，半夜被多名酒醉男子闖房，她受驚嚇。 圖／台中港酒店提供
一名女子控訴，入住台中港酒店時，半夜被多名酒醉男子闖房，她受驚嚇。 圖／台中港酒店提供
一名女子日前住宿台中港酒店，3名酒醉的陌生男子半夜進入她房間在床邊徘徊，女子受到極大驚嚇，控訴酒店疏失，業者表明有持續關心；警方調查後，將誤闖女子房內的3名酒醉男子依侵入住宅罪嫌函送法辦。

清水警分局調查，3月11日深夜，台中市梧棲區某住宿酒店，發生旅客酒後記錯房號，該酒店員工未查證身分確認房號，即委請同事協助開錯房門，致入住女房客受到驚嚇。

警方到場了解後，詢問女房客確認全程皆未遭3名走錯房間旅客不法侵害，女房客告知將與飯店協商，3月11日雙方協商未果，女房客向警方提出侵入住宅告訴，清水分局受理後，已於4月2日將走錯房間旅客等3人，依侵入住宅罪嫌函送台中地檢署偵辦。

有民眾臉書po文指出，一名女子日前住宿台中知名的台中港酒店，深夜竟有多名酒醉陌生男子闖入房間，在她床邊徘徊，女子受到極大驚嚇；台中港酒店表示，有持續關心此事，但此案已進入司法程序，不願再回應。

臉書社群「好想住飯店」有人po文指出，今年3月10日，一名女子住宿台中港酒店，晚上11點多，女子已就寢，多名酒醉的陌生男子進入房間，在床邊徘徊，該名女性旅客精神受到極大驚嚇。

PO文者說，事後台中港酒店指稱是櫃檯人員一時未查，誤開房門而造成誤會，質疑一個四星級的酒店怎會犯下如此荒唐的事件？飯店管理嚴重失常，未查明住宿名單前便由飯店櫃檯協助開門，讓酒醉的男性進入就寢女性的房間 ，要是發生遺憾的事件誰要負責？提醒民眾旅時要慎選宿飯店。

PO文者強烈譴責台中港酒店的態度與作法，並稱公司負責人在事件發生後，未曾因飯店管理疏失，來電關心或致歉。

台中港酒店今天表示，有持續關心此事，但已進入司法程序，不再回應表示意見。

台中港酒店被控訴，管理疏失，半夜讓3名醉漢進入一名女子房內。圖／取自臉書好想住飯店
台中港酒店被控訴，管理疏失，半夜讓3名醉漢進入一名女子房內。圖／取自臉書好想住飯店

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