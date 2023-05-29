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貨車左轉疑未看來車 機車騎士遭撞傷重不治
花蓮市石壁街151巷口昨天下午4時許發生車禍，79歲曾姓老翁開藍色貨車從石壁街151巷左轉時，疑未在路口停看來車直接左轉，撞上騎機車直行的53歲盧姓男子，造成盧男頭部重創、當場沒有生命跡象，送醫搶救後，於今天上午9時許宣告傷重不治。
警方初步調查，小貨車駕駛曾姓老翁於石壁街151巷往東行駛，左轉石壁街時，直接撞上石壁街往北直行的機車騎士盧姓男子，該路口無號誌。初步研判肇事原因，貨車轉彎時未讓直行車，機車也未注意路口狀況，酒測後雙方都無酒駕，詳細的肇事責任還需進一步釐清。
由於騎機車的盧男被貨車撞飛，貨車擋風玻璃上有蜘蛛網狀裂痕，機車橫倒在地，地面上有部分車輛零件。盧男因頭部重創，當場沒有生命跡象，送醫急救後已呈現腦死狀態，經過搶救於今早9時35分宣告不治。
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