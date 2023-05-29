花蓮慣竊偷神像 警方查出30年前遭竊黑面媽祖

花蓮新城警分局日前接獲民眾報案稱廟內2尊關聖帝君神像遭竊，警方調閱監視器，拘提林姓犯嫌到案並起出多件贓物，其中還有蘇澳天祝宮30年前遭竊的黑面媽祖神像。（花蓮縣警察局提供） 中央社

花蓮新城警分局日前接獲民眾報案稱廟內2尊神像遭竊，警方調閱監視器，拘提林姓犯嫌到案並起出多件贓物，其中有蘇澳天祝宮30年前遭竊的黑面媽祖神像，全案依竊盜罪送辦。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，5月11日接獲秀林鄉和平村宮廟志工報案，指廟內有2尊關聖帝君神像遭竊，警方立即展開偵查，經調閱宮廟及路口監視器，發現5月9日下午3時許，2名男子駕駛普通重型機車至和仁宮廟，身穿黃色外衣的男子進入宮廟內竊取關聖帝君神像，另名男子則在外把風。

黃衣男子竊取後，2人騎乘機車沿省道台9線南下逃逸，員警依車牌號碼鎖定犯嫌為警察局列管的林姓慣竊。

警方擴大偵辦，發現林姓竊嫌另涉吉安鄉稻香村宮廟金牌竊案，於是新城分局會同吉安分局組成專案小組，向花蓮地檢署聲請核發拘票，於20日在花蓮市查獲林姓慣竊，並起出金牌、多尊佛像等贓物。

全案依刑法竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦，林嫌因涉花蓮縣、台東縣等地多起宮廟竊盜案，經檢察官聲請羈押獲准。

警方清查贓物時，發現現場除了2尊帝君神像還有1尊黑面媽祖，林嫌表示是在蘇澳的開路先鋒廟偷拿的，警方查證發現該廟無人管理，詢問蘇澳各宮廟有無尊黑面媽祖神像遭竊，蘇澳天祝宮表示這尊黑面媽祖很像是30年前遺失的神像，經廟方比對照片及詢問雕刻師傅確認確實為遺失的神像，廟方人員26日來到新城分局領取。