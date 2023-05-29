65公斤總統石5000元買到？ 台東警破獲玉石竊案

台東警方破獲玉石竊案，發現郭嫌有一顆65公斤總統石，呼籲失竊者來認領。記者卜敏正／翻攝 台東市林姓前市民代表日前發現，放車上玉石、手鐲等飾品遭竊取，向警方報案，研判是日前將車借郭姓男子後遭竊，警方經多日跟監、埋伏，查知郭嫌藏匿處所，向檢察官申請搜索票在郭租屋處查獲失竊玉石、玉鐲，並發現65公斤總統玉石、價值不菲，警詢後依竊盜罪移送台東地檢署偵辦。

警方表示，林姓前市代日前將車子借給郭男，上個月初才發現車上的玉石、玉鐲等飾品消失一空，林尋找後認為是郭偷竊、向警方報案。

郭嫌為轄內之慣竊、毒品治安人口，犯案後居無定所、到處更換住處躲藏，並將竊取玉石、手鐲變賣銷贓。警方經過多日追查跟監，發現他在台東市富岡租屋，立即向檢察官申請搜索票，趁郭返回後到租屋處搜索。

警方在租屋處查獲部分失竊玉石、玉鐲，又發現一顆重達65公斤總統玉石及貴重林木牛樟木2塊。郭嫌辯稱，總統玉石是在花蓮以5000元購得，但警方請教收藏玉石玩家表示，該顆總統玉石價值不菲，非郭嫌所稱5000元可購得，呼籲如有失竊總統玉石被害人至警察局認領。