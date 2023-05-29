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女房東邀歡聚惹怒前男友 男房客持槍威嚇敲玻璃掛彩

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄林姓女房東昨深夜邀黃姓男房客到小港區海產店用餐，兩人今晨返回租屋處，林女前男友黃男撞見醋勁大發，和林起口角，房客看不慣，持空氣槍威嚇，敲破住處玻璃，手反遭割傷；警方獲報到場，因槍械無殺傷力，警詢後依毀損、社維法送辦。

小港警分局漢民派出所今天凌晨2時10分許，接獲報案指小港區廠邊二路的住戶有人滋事，警方到場後，發現一處房屋玻璃遭人敲破。

經警方了解，當房東的林姓女子（33歲）邀約男房客黃姓男子（21歲）到海產店用餐，兩人返回租屋處時，原本和林同居的前男友黃姓男子（37歲）見兩人周圍起了粉紅泡泡，醋勁大發，和林爆發口角。

房客黃男看不慣林被欺負，返回租屋處拿了一把空氣BB槍，威嚇黃男，持槍朝房屋門窗玻璃敲擊，結果右手被玻璃割傷5公分，一時血流如注，先自行前往小港醫院就醫。

警方隨後逮捕房客黃男，黃主動交付空氣BB槍，聲稱是網路買來的，警方檢驗槍械無殺傷力，警詢後，分別依毀損及社會秩序維護法等罪將3人移送偵辦。

高雄林姓女房東邀男房客歡聚惹怒前男友，房客持空氣BB槍助陣威嚇對方，敲破玻璃手掛彩，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女房東邀男房客歡聚惹怒前男友，房客持空氣BB槍助陣威嚇對方，敲破玻璃手掛彩，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女房東邀男房客歡聚惹怒前男友，房客持空氣BB槍助陣威嚇對方，敲破玻璃手掛彩，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女房東邀男房客歡聚惹怒前男友，房客持空氣BB槍助陣威嚇對方，敲破玻璃手掛彩，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女房東邀男房客歡聚惹怒前男友，房客持空氣BB槍助陣威嚇對方，敲破玻璃手掛彩，警方逮捕黃男。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女房東邀男房客歡聚惹怒前男友，房客持空氣BB槍助陣威嚇對方，敲破玻璃手掛彩，警方逮捕黃男。記者石秀華／翻攝

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