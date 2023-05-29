假男模騙點數「不買就上門討債」 女子險被騙2萬5千元

台南市警二分局警員董晉瑋(右)向陳女(左)說明，她遭到電信交友詐騙。記者黃宣翰／翻攝 25歲陳姓女上班族經由交友軟體上認識自稱是男模鄭姓男子，互加LINE聯繫，昨天相約在台南市康樂街超商見面。陳女到場後男模的經理來電，聲稱要跟男模見面得先買2萬5千元遊戲點數，如果不買遊戲點數，將會找上門討債。超商店員警覺有異報警勸阻，保住她辛勞積蓄。

陳姓女子在交友軟體上認識男網友，兩人互相加LINE聯繫，在網路上相談甚歡並相約於昨天下午4點在康樂街超商見面，但陳女到場後卻遲遲不見對方出現，只接到鄭用LINE來電，說等會兒他們經理會Line連絡她。

沒多久鄭的經理來電，聲稱安全起見，要跟鄭見面要先支付保證金2萬5千元，需以遊戲點數方式支付，並將於見面後返還該金額，如果不乖乖去購買遊戲點數，將會找上門討債，並對陳女及其家人不利。

陳女信以為真，依鄭男的指示到康樂超商欲購買2萬5千元的遊戲點數，超商店員認為她要買的點數金額太大，覺得很奇怪報警處理。

台南市警二分局海安派出所警員董晉瑋、宋冠勳聽聞後向陳女表示，這是愛情詐騙的一貫手法，陳女仍十分擔憂，因為先前與鄭男的談話中被愛情沖昏頭，便將自己的身分證拍照傳給鄭男，現在未依照鄭男的經理指示購買遊戲點數，深怕對其家人不利。