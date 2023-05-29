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爬三峽鳶山看彩壁 60歲男血壓血氧偏低求救

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

近期戶外活動意外頻傳，昨天有1名60歲張姓男子和朋友去新北市三峽區爬鳶山看彩壁，突然臉色蒼白、頭暈目眩，隆恩消防分隊出動20人前往救援，幸好只是血壓及血氧偏低，現場用鼻管供氧及靜脈輸液，安全護送下山就醫檢查。

據了解，三峽祖師廟旁的鳶山 ，有1處天然形成不同顏色條紋的彩壁，海拔只有291公尺，難度不高，常有民眾登爬觀景，但近期有不少人因不熟悉山區途徑迷路、或走到扭傷腳踝，通報消防隊協助搬運下山。

昨天上午9時許，張姓男子和朋友共5人一起爬鳶山看彩壁，返程途中被發現臉色蒼白、頭暈目眩快要昏厥，連忙報案求救，新北消防局派遣消防和義消20人攜帶相關救助、救護器材上山。

到達時患者虛弱坐臥地上，簡易評估發現血壓及血氧偏低，無生命危險，現場給予鼻管氧氣及靜脈輸液後，待患者狀況改善後護送下山，轉送三峽恩主公醫院檢查。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，天氣炎熱，登山前務必做好規劃與準備，除考量自身體力狀況，務必結伴同行且攜帶足夠的飲用水、糧食及平日藥物，才能減少意外狀況。

消防隊員給予鼻管氧氣及靜脈輸液，待患者狀況改善後護送下山，轉送三峽恩主公醫院檢查。圖／消防局提供
消防隊員給予鼻管氧氣及靜脈輸液，待患者狀況改善後護送下山，轉送三峽恩主公醫院檢查。圖／消防局提供
60歲男子爬三峽鳶山彩壁，身體不適報案求救，消防隊員給予鼻管氧氣及靜脈輸液。圖／消防局提供
60歲男子爬三峽鳶山彩壁，身體不適報案求救，消防隊員給予鼻管氧氣及靜脈輸液。圖／消防局提供
消防隊員給予鼻管氧氣及靜脈輸液，待患者狀況改善後護送下山，轉送三峽恩主公醫院檢查。圖／消防局提供
消防隊員給予鼻管氧氣及靜脈輸液，待患者狀況改善後護送下山，轉送三峽恩主公醫院檢查。圖／消防局提供

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