勉勵台大生RUN 黃仁勳成詐騙哏 杜奕瑾：詐團也用跑的
輝達（Nvidia）執行長暨創辦人黃仁勳來台受到關注，在台大畢業典禮的演說「run, don't walk（用跑的，不要慢慢走）」激勵人心，臉書旋即出現盜用黃仁勳身分的詐騙股票群組訊息。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書表示，詐騙集團也用跑的，這個速度也太快。
「AI教父」之稱的黃仁勳來台第一個公開行程，到台大擔任畢業典禮致詞嘉賓。他發表20分鐘演說，以自己創業故事勉勵學生，「run, don't walk（用跑的，不要慢慢走）」、「either you're running for food, or running from being food（為獲取食物而奔跑，或為了不被當作食物而奔跑）」。
未料，詐騙集團立刻出招，臉書出現詐騙訊息，意圖誘騙民眾點入連結。內容為：「大家好我是黃仁勳，是Nvidia（輝達）創辦人、執行長，同時也是我們台南的囝仔。近期因為Nvidia第二季業績預告讓AI產業在股市大漲，謝金河先生還稱讚我是超級巨星，光芒蓋過馬斯克。對此我感到由衷的高興，作為一個台灣人我很自豪。近期我回台受到非常多的稱讚，為感謝大家長期以來的支持，現在我聯合許多財經專家組建了一個股票交流群（免費加入）；每天我們都會分享股市技巧和資訊，以及必漲股。希望幫助想學好股票的有緣人，助大家走上股市直線獲利大道！」
黃仁勳勉勵學生面對夢想和志業要用跑的；杜奕瑾說，詐騙集團也用跑的，「這個速度也太快」。網友表示，「這哏也太快了吧」、「詐騙集團要不要那麼快」、「這群組大概叫做輝達飆股群」、「詐騙集團效率最好」、「詐騙集團跟時事的工作效率也太高了」、「騙，也需跟上時事腳步、推陳出新」、「最厲害的是還一堆台灣人點進去」。
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