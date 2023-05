勉勵台大生RUN 黃仁勳成詐騙哏 杜奕瑾：詐團也用跑的

輝達(Nvidia)執行長暨創辦人黃仁勳來台受到關注,在台大畢業典禮的演說「run, don't walk(用跑的,不要慢慢走)」激勵人心,臉書旋即出現盜用黃仁勳身分的詐騙股票群組訊息。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書表示,詐騙集團也用跑的,這個速度也太快。

「AI教父」之稱的黃仁勳來台第一個公開行程,到台大擔任畢業典禮致詞嘉賓。他發表20分鐘演說,以自己創業故事勉勵學生,「run, don't walk(用跑的,不要慢慢走)」、「either you're running for food, or running from being food(為獲取食物而奔跑,或為了不被當作食物而奔跑)」。

未料,詐騙集團立刻出招,臉書出現詐騙訊息,意圖誘騙民眾點入連結。內容為:「大家好我是黃仁勳,是Nvidia(輝達)創辦人、執行長,同時也是我們台南的囝仔。近期因為Nvidia第二季業績預告讓AI產業在股市大漲,謝金河先生還稱讚我是超級巨星,光芒蓋過馬斯克。對此我感到由衷的高興,作為一個台灣人我很自豪。近期我回台受到非常多的稱讚,為感謝大家長期以來的支持,現在我聯合許多財經專家組建了一個股票交流群(免費加入);每天我們都會分享股市技巧和資訊,以及必漲股。希望幫助想學好股票的有緣人,助大家走上股市直線獲利大道!」