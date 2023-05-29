颱風逼近東部 大浪捲戲水人1死1失蹤

花蓮景美部落有2名小學生自行跑到加灣海邊遊玩，沒想到2人不慎遭海浪捲入，周姓男學生獲救，李姓男學生救起後送醫急救仍不治。圖／民眾提供 瑪娃颱風逼近東海海域，花蓮3名小學生在海邊戲水，周姓學童被風浪捲走後獲救，下水救援的李姓學童失蹤近3小時，發現時已無生命跡象，搶救後不治。宜蘭「情人灣」大浪也捲走一對約會網友，25歲軍人張男自行游上岸，同行12歲女國中生失蹤，警方以略誘罪函送張男。

瑪娃昨減為中颱，中央氣象局預估發布陸警機率低，預計今天下半天至明清晨發布海警。明天至周四颱風較靠近台灣，宜蘭、花蓮有局部大雨發生機率，沿海有8至10級強陣風，東半部昨已有6米浪高。

情人灣附近的蘇澳沿海昨浪高3至4公尺，再往南的南澳神秘沙灘部分海岸被巨浪吞噬，相當驚人。昨早8點多，一對男女在情人灣遭風浪捲走，25歲張男自行游上岸，同行12歲少女落海失蹤，海巡與消防人員配合漁船投入搜救。

張男是職業軍人，聲稱女方18歲，但警方後來查出僅12歲。張說，兩人8天前在網上認識，昨約到情人灣踏浪，沒想到大浪打來女生被捲走，先在距岸邊約70公尺的海中載浮載沉，隨即失去蹤影。

少女由阿嬤一手帶大，事發前幾天說要和5名同學到蘇澳玩，卻傳出落水意外。78歲阿嬤昨下午拿著少女衣服到海邊呼喚「妳快回家」、「阿嬤拜託你」，場面哀戚。警方調查，少女先前往張男家中，再轉往情人灣，是否遭脅迫或略誘，檢警將深入追查。

花蓮新城鄉康樂村加灣外海處浪高也有4公尺，3名景美部落小學生跟家長說去打球，卻跑到海邊玩，年紀最小的11歲周姓男童被浪捲入海中，13歲李姓男童跳海救援也被捲走，第3名學童嚇得跑回家跟家長求救。

周姓學童在海上浮沉，被岸邊救援隊發現救起。下午3點半左右，救難人員在事故地點北方沙灘用空拍機發現李姓少年人影，但已無意識，緊急送往國軍花蓮總醫院急救後仍不治。