台南白河大凍山枯樹砸人 小姊妹受傷

2名女童昨與父母登山台南大凍山，返程下山途中突遭斷落枯樹擊中，被緊急送醫救治，1女童因頭部重傷意識模糊。圖／民眾提供 台南市白河大凍山昨天傳出2名女童下山途中遭斷落的枯樹砸中頭部，其中8歲姊姊腦部傷勢嚴重，6歲妹妹意識清醒，但仍需觀察。嘉義林區管理處指出，有為登山遊客辦理保險，將協助出險事宜，並全面盤點移除步道旁危木，保障遊客安全。

「根本來不及閃避。」女童母親語調顫抖還原過程說，當時一家人登頂後下山途中，兩名女兒走在她與丈夫中間，突然聽見上空一聲巨響，枯木掉落，打中兩女兒頭部，小朋友倒地哀號，幸而在山友幫忙下，半走半跑，約20多分鐘迅速將小朋友送下山，由救護人員緊急送醫。

台南市消防局指出，昨中午12時43分接獲報案，2名小朋友與父母登大凍山，返程於第1、2涼亭途中遭枯樹擊中頭，6歲女童眼睛腫脹、流鼻血頭暈，意識清楚，8歲女童嘴角有傷口、意識模糊，送往柳營奇美醫院，初步診斷兩女童均有顱骨骨折，8歲女童有腦出血，傍晚均轉至成大醫院治療。

成大醫院表示，8歲女童腦部傷勢較嚴重，隨即開刀救治，6歲女童意識清醒，狀況相對穩定，但是仍需觀察。

白河大凍山由嘉義林區管理處管轄，嘉義林管處指出，有為登山遊客投保公共意外責任保險，將派員到醫院慰問女童，並協助理賠，也將針對步道兩旁樹木安全性全面調查，移除危木。

台南市長黃偉哲昨也指示副市長葉澤山趕往成大醫院探視。消防局建議民眾，雨後山區土石鬆軟、枯木含水重易掉落，要避免上山。