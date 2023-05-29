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無照醉騎士撞梅花鹿 人鹿雙亡

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東墾丁社頂公園路昨天凌晨發生機車與梅花鹿碰撞事故，造成人鹿雙亡。圖／警方提供
屏東墾丁社頂公園路昨天凌晨發生機車與梅花鹿碰撞事故，造成人鹿雙亡。圖／警方提供
20歲謝姓男子昨天凌晨騎機車行經墾丁國家公園社頂公園路時，與一頭梅花鹿碰撞，謝男1時小後被發現送醫仍傷重不治，梅花鹿也慘死路旁。梅花鹿與汽機車碰撞爾會發生，人鹿雙亡為全國首例。警方調查謝男酒駕且無駕照，事故原因調查中。墾管處說，事發路段是梅花鹿出沒熱點設有警示牌，也有投保公共意外責任保險

警方調查，謝姓男子前晚參加廟會活動後，騎機車返回墾丁社頂家，昨凌晨又出門訪友，家人提醒行車小心，卻傳回在社頂下墾丁的公園路與梅花鹿碰撞意外，因當地住戶少加上事發時視線昏暗，1小時後才被發現，警方及救護人員到場，謝男已無呼吸心跳，緊急送醫仍傷重不治，梅花鹿也傷重倒臥路旁死亡，謝男沒有駕照，經抽血檢驗換算酒精濃度是0.57毫克。

墾管處副處長許書國說，梅花鹿在墾丁國家公園野外已有穩定族群，在社頂、龍鑾潭、龍磐等梅花鹿經常出沒的區域有設立多面警示牌，提醒駕駛人行經這些地方時放慢車速，尤其在夜間及清晨梅花鹿更容易出沒，民眾務必減速慢行，但還是有零星事故發生。

許書國說，在園區確實是因梅花鹿碰撞意外造成損傷，有提供民眾公共意外責任保險理賠，要備齊報案三聯單、相關紀錄影像、身分證件、駕照、行照及受損情形等事證，交由墾管處向保險公司申請理賠，理賠額度每人傷亡最高600萬元，財損500萬元，保險公司將視肇事責任與當事人協商，墾管處也將協助辦理。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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