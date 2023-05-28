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台南楠西比丘尼陳屍案 報案男的貨車沾血跡…警方追查
台南檢警偵辦楠西梅嶺李姓比丘尼陳屍產業道路，據知，已在報案的74歲盧姓男子貨車上採到可疑血跡，警今傍晚通知盧男到案說明，盧嚴正否認涉案，檢警30日將安排解剖後進一步釐清案情。
據知，昨上午案發前李姓比丘尼曾向住在山坡的住戶借水源洗蚊帳，之後徒步上山返家，隨後短短100公尺路程中陳屍路旁，住附近盧姓家人聽見狗吠聲外出查看發現死者，地上有大量血跡，也向警方通報。
據悉，飼養大批獵狗住戶就是盧家，警方昨在74歲盧男的小貨車車身與車底找到2處可疑噴濺血跡，血量微少不似直接噴濺沾染，已查扣該輛貨車。附近住戶表示，盧男喜好飼養獵犬，在山中追捕山豬、野兔，有登山客、居民曾被飼養的獵狗咬傷，農民飼養的雞隻也曾遭咬死。
盧男今向警方稱，與死者熟識，前天還到他的芒果園幫忙套袋，當晚他邀對方到家中一起吃飯作為回報，除否認涉案，對於李姓比丘尼陳屍產業道路迄今仍不敢置信。
檢警昨相驗，發現死者頭、手、腳有多處「外力」造成撕裂傷，究竟是遭人攻擊或犬隻攻擊啃咬仍待深入釐清，將安排周二解剖釐清。
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