台中男夜半竄鄰居屋頂 大鬧3小時終落幕無人傷

台中市南屯區一名年約40歲男子昨天凌晨在鄰居的屋頂上大鬧，警、消到場規勸3小時，他數度與警、消對峙，幸好最後男子自願從屋頂下樓，由救護車送醫，結束一場鬧劇，男子最後被醫院評估有身心狀況，由醫院收治。

第四警分局在前天晚間8時許獲報，南屯區有一名年約40歲男子情緒失控，無故跑到鄰居鐵皮屋頂，情緒激動來回走動，男子疑有精神狀況，警方與消防人員不斷勸說下，仍與警、消對峙，時間長達3小時。

幸好最後男子在警、消不斷勸說之下，在昨天凌晨1時許，自願從鄰居的屋頂下樓，由警方、救護車強制送往中山醫學大學附設醫院治療。

經查，男子精神狀況不佳，曾有強制送醫紀錄，目前無家屬，後續由醫院專業醫師收治，無造成其他人員受傷，也無財物損失。