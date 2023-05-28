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台中男夜半竄鄰居屋頂 大鬧3小時終落幕無人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區一名年約40歲男子昨天凌晨在鄰居的屋頂上大鬧，警、消到場規勸3小時，他數度與警、消對峙，幸好最後男子自願從屋頂下樓，由救護車送醫，結束一場鬧劇，男子最後被醫院評估有身心狀況，由醫院收治。

第四警分局在前天晚間8時許獲報，南屯區有一名年約40歲男子情緒失控，無故跑到鄰居鐵皮屋頂，情緒激動來回走動，男子疑有精神狀況，警方與消防人員不斷勸說下，仍與警、消對峙，時間長達3小時。

幸好最後男子在警、消不斷勸說之下，在昨天凌晨1時許，自願從鄰居的屋頂下樓，由警方、救護車強制送往中山醫學大學附設醫院治療。

經查，男子精神狀況不佳，曾有強制送醫紀錄，目前無家屬，後續由醫院專業醫師收治，無造成其他人員受傷，也無財物損失。

台中市一名男子前晚情緒失控，跑到鄰居屋頂大吵大鬧，警、消花了3小時才將他送醫。圖／摘自南屯大小事
台中市一名男子前晚情緒失控，跑到鄰居屋頂大吵大鬧，警、消花了3小時才將他送醫。圖／摘自南屯大小事

救護車 中山醫學大學 台中市

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