長照悲歌...80多歲母臥病在床 兒發生憾事病母無人照顧雙亡

新北市樹林區光興街一處民宅，今發生一起母子雙亡案件，兩人陳屍家中數日。樹林區長林慶豐說，80餘歲母親臥病在床，由50餘歲的大兒子照顧，小兒子也住附近，原先打算將母親送去安養院，但大兒子不願意，希望由自己照顧，不料最後卻發生憾事，導致母親無人照顧過世。

林慶豐指出，50餘歲大兒子為主要照顧者，經查並非身心障礙者、精神個案，也未有過自殺通報。小兒子住在同一條街上，是家中主要經濟負擔者，原本打算將母親送去安養院，但大兒子不願意，堅持由自己照顧。詳細死亡原因待檢警調查釐清中，公所將協助家屬處理後事。

新北社會局說，將由區長林慶豐聯繫里長，趕往協助家屬料理後事，代表市府致贈1萬元慰問金，後續將協助家屬辦理喪葬事宜。

議員廖宜琨說，久病床前無孝子，長照悲歌不只在新北發生，全台類似事件應該也是層出不窮。情況不外乎照顧者因無法喘息、經濟壓力走上絕路，被照顧者因照顧者去世也離世。政府應檢討社會福利政策，比如長照補助申請放寬，讓社會安全網能即時接手，再透過銀髮俱樂部、共餐及長照據點等掌握長者情況；長期臥病在家的長者，政府也應掌握並定期關心。

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