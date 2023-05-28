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花蓮和仁海灘礁石區訓練摔傷 風浪大黑鷹吊掛救援

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮秀林和仁海灘礁石區今天發生新北義消隊員訓練時不慎由高處摔傷，因風浪太大，救援人員無法行走，由空勤直升機吊掛救援，降落德興棒球場，再由消防局救護車送醫救治。

新北義消分隊一行8人今天在秀林鄉和仁海灘進行救援吊掛訓練時，一名義消隊員不慎由高處摔傷，右小腿變形骨折，左腿完全無知覺。

由於颱風瑪娃外圍環流影響，花蓮海邊出現長浪，救援區域位於礁石區，風浪過大，救援人員無法行走，因而請求派遣空勤直升機救援。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲總隊勤務指揮中心通知，立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機執行海上救援任務。黑鷹直升機沿立霧溪沿岸向目標區搜尋，抵達目標區進行高低空偵察後，下午3時48分開始吊掛救援，之後於德興棒球場落地，由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。

花蓮秀林和仁海灘礁石區今天發生新北義消隊員訓練時不慎由高處摔傷。圖為花蓮縣秀林鄉和仁海灘。聯合報系資料照／記者張柏東 攝影
花蓮秀林和仁海灘礁石區今天發生新北義消隊員訓練時不慎由高處摔傷。圖為花蓮縣秀林鄉和仁海灘。聯合報系資料照／記者張柏東 攝影

黑鷹直升機 花蓮 新北

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