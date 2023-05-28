影／年輕人慶生惡作劇拍攝擄人影片 路人驚嚇報警攔車烏龍一場

新北市三重區中正北路昨晚8時許，有民眾目擊1名年輕人被4人強押上廂型貨車載走，警方獲報展開攔截圍捕，約20分鐘後在三重區大同北路的大智公園攔獲車輛，結果竟是年輕人慶生惡作劇。

警方初步調查，是一群朋友為了幫22歲簡姓男子慶生，打算拍攝一段惡作劇影片給他驚喜，故意安排強押上車擄人橋段，由周男（23歲）、張男（22歲）、孫男（21歲）、張男（23歲）四人扮演綁匪執行計畫。