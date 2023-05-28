影／年輕人慶生惡作劇拍攝擄人影片 路人驚嚇報警攔車烏龍一場
新北市三重區中正北路昨晚8時許，有民眾目擊1名年輕人被4人強押上廂型貨車載走，警方獲報展開攔截圍捕，約20分鐘後在三重區大同北路的大智公園攔獲車輛，結果竟是年輕人慶生惡作劇。
警方初步調查，是一群朋友為了幫22歲簡姓男子慶生，打算拍攝一段惡作劇影片給他驚喜，故意安排強押上車擄人橋段，由周男（23歲）、張男（22歲）、孫男（21歲）、張男（23歲）四人扮演綁匪執行計畫。
警方查獲人車時，詳細檢查確認雙方5個人皆未受傷，亦無攜帶違禁品，慎重起見仍將人帶返派出所抄登資料、查證身分屬實，確認狀況安全無虞後，提醒參與惡作劇人員，切勿違法亂紀，讓他們離開。
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