七旬獨居老翁倒頭栽卡果園工寮鐵網 被發現時已死亡

71歲江姓老翁獨居台中和平谷關一處果園工寮，今天被發現以倒頭栽方式卡在果園下方鐵網，被發現時已死亡，警方已報請檢察官相驗，查明老翁死因。

和平警分局今天中午1點10分獲報，和平區東關路一段台電巷產業道路下果園內有意外，立即派遣線上警員蔣桂林、洪希孟到場。

現場發現71歲江姓老翁疑似失足滑落倒臥於和平區東關路一段台電巷產業道路下果園內，現場初步勘查已死亡，封鎖現場並通報偵查隊現場勘查採證。

遺體先由葬儀社移至東勢殯儀館停放，製作筆錄及相關資料報請台中地檢署相驗；據了解，江姓老翁獨居山區果園工寮。

老翁和家人久未聯繫，借住朋友的果園工寮，他今天被發現卡在鐵絲網附近的地面，散落他身分證和健保卡，警方將追查老翁卡鐵網原因和死因。