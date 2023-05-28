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2女童爬大凍山遭枯樹擊中重傷轉院 南市副市長趕往探視

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河大棟山今中午傳出2名女童下山途中時，遭掉落枯樹擊中頭部重傷，經消防隊員趕至緊急送醫，下午轉送成大醫院救治。南市府晚間表示，市長黃偉哲相當關切女童傷勢，除已指示副市長葉澤山趕往探視，衛生局也派員關心，提供必要協助。

南市消防局是在今中12時43分接獲報案，有2名名小朋友與父母登大凍山，下山返程於第一、第二涼亭途中遭枯樹擊中頭部。

其中6歲女童眼睛腫漲，流鼻血頭暈，意識清楚；另名8歲女童，嘴角有傷口、意識模糊，仍有呼吸心跳，分別由白河及關嶺消防分隊隊員送往柳營奇美醫院。

兩名女童經柳營奇美醫師救治，初步診斷均有顱骨骨折，其中8歲女童有腦出血，2人意識不清，傍晚均已轉院至成大醫院接受後續治療。

女童母親語調顫抖說，當時兩名女兒她與丈夫中間，只聽見上空一聲巨響，一大枯木掉落，打中2名小孩頭部，小朋友倒地哀嚎，在山友的幫忙下，半走半跑快速將小朋友運送下山，由救護人員緊急就醫。

市政府發言人田玲瑚晚間表示，市長黃偉哲獲報不捨女童受傷，第一時間指示副市長葉澤山前往成大醫院探視，並指示衛生局視家屬需求提供相關協助。市府也通報主管機關林務局，希望遏止類似不幸事件發生。

消防局也說，山區常見虎頭蜂、蛇、野生動物出沒，建議民眾登山應隨時掌握周遭環境，尤其下雨過後山區，土石鬆軟、枯木含水重易掉落，更要避免上山。

2女童爬台南大凍山遭枯樹擊中重傷轉院，傍晚轉院至成大醫院救治。圖／民眾提供
2女童爬台南大凍山遭枯樹擊中重傷轉院，傍晚轉院至成大醫院救治。圖／民眾提供
2女童爬台南大凍山遭枯樹擊中重傷轉院，傍晚轉院至成大醫院救治。圖／民眾提供
2女童爬台南大凍山遭枯樹擊中重傷轉院，傍晚轉院至成大醫院救治。圖／民眾提供

成大醫院 衛生局 山友

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