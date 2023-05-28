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鄰居聞屍臭味急報警…新北樹林傳人倫悲劇 母子雙亡破門已成腐屍
新北市樹林區光興街一幢老舊透天3層公寓，今天驚傳1對母子雙亡且屍體皆已腐爛。據了解，該戶平日由55歲王姓男子獨自照顧長期臥床的82歲母親，
今天因鄰居聞到屍臭味，下午2時許報案破門入內查看才發現，詳細案情仍待檢警調查釐清。
樹林警分局偵查隊長羅加玄指出，該戶並非列管的高關懷家庭，也沒有對外求助等相關報案記錄，平日只有母子2人同住1至3層透天厝，家中母親因年邁、曾經中風、慢性病等原因，不良於行長期臥床，由兒子獨自照顧。
今天下午鄰居報案，消防隊和警方同時到場，破門進屋查看，發現母親陳屍1樓臥室，兒子則在3樓臥室上吊，沒有找到遺書，母子2人皆已死亡多時，遺體已經開始腐爛。
警方初步鑑識，屋內沒有外力侵入的跡象，但原因是兒子先自殺導致母親乏人照料死亡，還是母親先亡故，兒子因傷心而輕生，還要等檢察官偕同法醫司法相驗，依照2具遺體腐壞程度，嘗試釐清死亡順序，再進一步調查原因。
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