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飛來橫禍！6歲、8歲女童爬台南大凍山遭枯樹擊中 頭部受輕重傷

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市最高峰白河大棟山，今中午傳出2名女童隨父母登山下山途中時，遭掉落枯樹擊中頭部，分別受輕、重傷，經消防隊員趕至緊急送醫救治中。

兩位女童經柳營奇美醫師救治，初步診斷均有顱骨骨折，其中8歲女童有腦出血，二人意識不清，均已轉院至成大醫院接受後續治療。

台南市消防局是在今中12時43分接獲報案，有2名名小朋友與父母登大凍山，下山返程於第一、第二涼亭途中遭枯樹擊中頭部。

其中6歲女童眼睛腫漲，流鼻血頭暈，意識清楚；另名8歲女童，嘴角有傷口、意識模糊，仍有呼吸心跳分別由白河及關嶺消防分隊隊員送往柳營奇美醫院，目前在醫院救治中。

女童母親語調顫抖說，當時兩名女兒她與丈夫中間，只聽見上空一聲巨響，一大枯木掉落，打中2名小孩頭部，小朋友倒地哀嚎，在山友的幫忙下，半走半跑快速將小朋友運送下山，由救護人員緊急就醫。

消防局提醒山友，近日下雨過後山區土石鬆軟、枯木含水重易掉落危險，上山真的要提高警覺，避免意外發生。

台南白河大凍山驚傳2名女童爬山遭枯樹擊中頭部送醫。圖／民眾提供，
台南白河大凍山驚傳2名女童爬山遭枯樹擊中頭部送醫。圖／民眾提供，
台南白河大凍山驚傳2名女童爬山遭枯樹擊中頭部送醫。圖／民眾提供
台南白河大凍山驚傳2名女童爬山遭枯樹擊中頭部送醫。圖／民眾提供

山友 父母 台南

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