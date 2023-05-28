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看見偏鄉！高醫通識課走出教室舒適圈 準醫師：大開眼界

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄醫學大學熱門通識課程，昨天由陳南潔老師帶隊，以翻轉教室的理念，帶領大一醫學生至那瑪夏區，體認偏鄉需求，第一站在杉林消防分隊看見救護端到院前的緊急處置程序，讓這群「準醫師」直呼，大開眼界。

高雄醫學大學19名醫學系大一生昨天啟程前往那瑪夏區，進行兩天一夜「把感性找回來」體驗教育活動。有學生指出，這堂課修課人數眾多，自己是透過抽籤機制才能幸運成行，珍惜這份難得的學習經驗，每個環節都聽得特別仔細。

「病人有可能倒臥野地，甚或在不易插管的磚瓦下或車禍現場，突發的救護環境惡劣，不如醫院。」緊急救護教官陳茂軒向學生們說明，消防救護車就像小型急診室，要在短暫的搶救時間下，跟死神力搏搶命。

在杉林分隊兩小時的課程中，除針對消防、救護車輛特殊器材進行介紹外，陳茂軒安排心肺復甦術、氣管內管插管及靜脈注射等緊急救護醫療處置觀摩，讓「準醫師」們由不同視角臨場體驗偏鄉到院前緊急醫療如何因地制宜地進行不同於醫學中心的專業處置。

「超出我原本的想像!」苗同學表示，拜訪消防分隊前，僅知道有實作課程，原本想像中突發緊急救護不至於過於困難，在親身體驗後，才曉得消防救護人員的辛苦，「真心佩服。」

「高級救護員，是民眾和醫院的好夥伴!」在高醫體系具有多年護理背景的醫事訓練中心主任陳麗琴指出，這回偕同醫學生走出校園，除了體認到消防員緊急救護的困難，陳說明，病患到院前若處置得宜，的確能搶救病患寶貴的生命。

陳南潔指出，這門課已經開了十多年，歷經多項轉變，從以前只能聽非政府組織的公益團體來校內演講，延伸至高醫大響應教育部推動社會責任實踐計畫（University Social Responsibility)，讓學生走出教室與在地社區產生多元的互助連結。

陳南潔進一步說明，這趟是這門課程第二次的校外學習，去年讓醫學生們能夠全方位用自己的五官沉浸式體驗偏鄉醫療，獲得學生們一致好評，在口耳相傳和「敲碗」期待中，才再次成行。

杉林分隊長楊智凱表示，「到院前緊急救護」是一門獨特的專業，除了消防同仁的努力外，還需要有醫療指導醫師的支持，盼這群未來的準醫師接受醫學專業教育的養分，在醫療專業領域上，能成為消防同仁們最堅強的後盾。

高雄醫學大學通識課的大一醫學生前往高雄偏鄉走讀學習，第一站來到杉林消防分隊。記者古和純／攝影
高雄醫學大學通識課的大一醫學生前往高雄偏鄉走讀學習，第一站來到杉林消防分隊。記者古和純／攝影
高醫大醫學生體驗消防員在戶外插管有著各種不同的操作情境。記者古和純／攝影
高醫大醫學生體驗消防員在戶外插管有著各種不同的操作情境。記者古和純／攝影
醫學生體驗消防員在戶外按壓ＣＰＲ時，有著各方的干擾，還得穩定速度記住按壓次數。記者古和純／攝影
醫學生體驗消防員在戶外按壓ＣＰＲ時，有著各方的干擾，還得穩定速度記住按壓次數。記者古和純／攝影
高雄杉林消防分隊緊急救護教官陳茂軒展示器材及軟體。記者古和純／攝影
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高雄杉林消防分隊向高醫大醫學生介紹到院前救護的重要性。記者古和純／攝影
高雄杉林消防分隊向高醫大醫學生介紹到院前救護的重要性。記者古和純／攝影
高雄杉林消防分隊緊急救護教官陳茂軒安排不同情境的救護場景，讓學生體驗實作。記者古和純／攝影
高雄杉林消防分隊緊急救護教官陳茂軒安排不同情境的救護場景，讓學生體驗實作。記者古和純／攝影

醫學 醫師 偏鄉

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