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警察加給調高15%…陳其邁爭取這一點比照雙北 基層看法不一

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

行政院26日宣布，7月起調高警勤加給15%。高雄市警局今天下午宣布，市長陳其邁將爭取高警繁重加給比照雙北，加碼消息傳出，基層警看法不一；有員警指「是小確幸」，但有員警點出關鍵處指，「員警數沒增加、警察工作量沒減少」才是亟需解決的問題，早該加薪，到選舉才加碼，做到再說，否則只是空氣砲。

政院宣布，今年7月起，警勤加給調高15%，對此，高市警局今天下午發新聞稿指出，警察人員的勤業務繁重，外勤人員更是不分晝夜及平假日，執勤面臨各式情狀，相對危險程度高。感謝中央政府重視員警權益，透過調整警察勤務加給，讓員警察人員感受實質加薪，展現重視員警待遇及福利。

市警局表示，市政府全力支持勤務繁重加成支給希望由現行最高7成提升至1倍，更能完整照顧高雄全體警察同仁辛勞，且符合各直轄市政府之間實際繁重程度。

警局指出，市長陳其邁將向中央爭取比照台北市、新北市政府警察局加1倍支給，透過薪資實質保障，作為警察人員最強力的後盾，以表達對一線警察同仁投入治安工作支持。

對於陳其邁加碼爭取繁重加給比照雙北警察，高雄基層看法不一，有員警指出，高雄員警勤加給8435元，若提升到9700，等於多1265元，「雖錢不多，算是遲來的小確幸」。

待過台北市警局的員警則指出，雙北真的是事務繁重，人口多、事務雜，市長與其要增加繁重加給，倒不如針對高雄部分分局警力配置問題做出通盤調整，還比較務實。

有基層員警表示，選舉到了才加碼，得先做到再說，他點出警察辛勞關鍵處再於，員警數沒增加、警察工作量沒減少，永遠是廉價人民保母；也有員警認為，警察要的就是尊重，勿把警察當工具人，還警察尊嚴，比加個小錢還好。

政院宣布7月起，警察將加給15%，高雄市長陳其邁將爭取高警繁重加給比照雙北，但基層員警看法不一。圖／高雄市警察局提供
政院宣布7月起，警察將加給15%，高雄市長陳其邁將爭取高警繁重加給比照雙北，但基層員警看法不一。圖／高雄市警察局提供
政院宣布7月起，警察將加給15%，高雄市長陳其邁將爭取高警繁重加給比照雙北，但基層員警看法不一。圖／高雄市警察局提供
政院宣布7月起，警察將加給15%，高雄市長陳其邁將爭取高警繁重加給比照雙北，但基層員警看法不一。圖／高雄市警察局提供

警察 陳其邁 薪資

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