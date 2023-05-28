一次4項違規 罰單長到拖地！荷包最慘恐失血1萬5

上周五（26日），王姓男子騎著改裝機車在新北市中和區成功路，中和交通分隊警員見該車未依規定裝設後視鏡，上前攔查，不料攔檢卻查出除未依規定裝設後視鏡外，還有未裝設防燙蓋、變更車身顏色、引擎進氣改裝為直吸式節流閥等4項違規。

王男表示該車為友人所有，警方依該車未依規定裝設後視鏡、未裝設防燙蓋、變更車身顏色等3項違規，違反道路交通管理處罰條例第16條，分別可處新台幣900元以上1,800元以下罰鍰；另引擎進氣改裝為直吸式節流閥部份，違反道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2,400元以上9,600元以下罰鍰。