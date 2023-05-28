快訊

沒黑眼圈的貓熊長什麼樣？四川首次拍到白色熊貓正面照

好市多「櫛瓜」出包！ 一拆封就見「白蟲瘋狂蠕動」 她驚喊：晚餐毀了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一次4項違規 罰單長到拖地！荷包最慘恐失血1萬5

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

上周五（26日），王姓男子騎著改裝機車在新北市中和區成功路，中和交通分隊警員見該車未依規定裝設後視鏡，上前攔查，不料攔檢卻查出除未依規定裝設後視鏡外，還有未裝設防燙蓋、變更車身顏色、引擎進氣改裝為直吸式節流閥等4項違規。

王男表示該車為友人所有，警方依該車未依規定裝設後視鏡、未裝設防燙蓋、變更車身顏色等3項違規，違反道路交通管理處罰條例第16條，分別可處新台幣900元以上1,800元以下罰鍰；另引擎進氣改裝為直吸式節流閥部份，違反道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2,400元以上9,600元以下罰鍰。

警方共舉發4項違規，由於製單一式三聯，一聯將寄予車主，其餘兩聯為後端處理程序使用，但因為電子罰單太長，還拖到地上引起網友議論。

一次4項違規，罰單長到拖地！荷包最慘恐失血1萬5。記者李易昌／翻攝
一次4項違規，罰單長到拖地！荷包最慘恐失血1萬5。記者李易昌／翻攝
一次4項違規，罰單長到拖地！荷包最慘恐失血1萬5。記者李易昌／翻攝
一次4項違規，罰單長到拖地！荷包最慘恐失血1萬5。記者李易昌／翻攝
一次4項違規，罰單長到拖地！荷包最慘恐失血1萬5。記者李易昌／翻攝
一次4項違規，罰單長到拖地！荷包最慘恐失血1萬5。記者李易昌／翻攝

台幣

延伸閱讀

台中和平警取締山城超速及噪音車 1個月取締135件

台中市「靜城專案」攔檢改裝車　抓噪音車也檢驗排氣揪空汙！

台南男騎車闖紅燈遭攔檢 手握毒咖啡包瞎扯感冒藥粉

本田2026年賽季重返F1 提供阿斯頓馬丁車隊引擎

相關新聞

颱風逼近掀長浪 花蓮加灣外海孩童溺水 1漂流獲救1失蹤

瑪娃颱風持續向台灣東部海面接近，風浪有變大的趨勢，花蓮縣新城鄉康樂村加灣外海處，今天中午有孩童溺水，分別為周姓與李姓男學...

母目睹國一女兒過馬路遭撞 高雄美女議員聽到這事氣炸

高雄羅姓國一女生昨傍晚徒步走過楠梓區盛昌街，遭右轉機車騎士擦撞受輕傷，當時羅女母親正在對街接女兒放學，目睹騎士撞了女兒逃...

台南山區比丘尼離奇陳屍 30日將解剖釐清

台南楠西梅嶺風景區昨驚傳李姓比丘尼陳屍修行附近的產業道路，檢警昨傍晚相驗，發現死者頭、手、腳有多處「外力」造成的撕裂傷，...

台鐵內灣線民眾侵入軌道遭列車撞傷 路線一度中斷

台鐵內灣線上員站到榮華站，有民眾侵入鐵軌旁，遭列車輕微擦撞，所幸僅輕傷，在上午10時03分起路線中斷，北上與南下列車延誤...

影／神秘沙灘巨浪驚人吞噬腹地 警方巡邏禁止沙灘車進入

瑪娃颱風逐漸靠近台灣，東北部風浪增強，宜蘭南澳神秘沙灘整個腹地幾乎被大浪吞噬，警方繼昨天取締6輛擅自闖入神秘沙灘的沙灘車...

直行機車碰撞回轉車 騎士滑行撞勞斯萊斯輪胎

今天上午11時許，一輛勞斯萊斯才剛違停新北市永和區永貞路口不到2分鐘，對向一部機車回轉時，與另部機車發生碰撞車禍，後車機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦