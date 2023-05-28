快訊

小學舉辦10至12天海外暑假旅遊 家長愣「團費8萬1」給去嗎？

獨／美國台積村又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎7人受害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大膽！他挑總統府旁沒上鎖機車「翻箱倒櫃」 憲兵隊當場活逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

黃姓男子是偷竊慣犯，日前在總統府後方博愛路人行道上，尋找車廂沒關的機車行竊，總統府憲兵隊恰巧在巡邏，發現他形跡可疑，上前查看，當場逮到他犯案過程。憲兵隊通報轄區警方趕抵，查扣贓物黑色雨傘、iPhone 11 Pro等證物，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

中正第一分局介壽路派出所11日下午獲報，總統府後方人行道一名黃男（39歲）意圖行竊，趕抵了解，黃男鎖定車廂沒上鎖的機車行竊，當時他正在翻找一輛機車車廂，正巧被巡邏的總統府憲兵隊活逮。

黃男見東窗事發，直接坦承偷竊犯行，警方在他身上查獲黑色雨傘、iPhone 11 Pro，他推託都是在萬華艋舺公園撿到的，平常自己沒有在用手機，還來不及要交付給派出所，就被逮到了。

警方事後調查，該支iPhone失主離開機車時，不慎將手機遺忘在機車手機架上，才被黃男竊走，事後協助把iPhone返還失主，警詢後依竊盜罪嫌把黃男移送法辦。

據了解，黃男有多筆竊盜前科，是一名街友，平時多出沒在萬華區艋舺公園一帶閒晃，因下午一時興起，才跑去總統府附近蹓躂、犯案。

黃男日前在總統府後方人行道，鎖定沒上鎖的機車車廂「翻箱倒櫃」，當場被巡邏的憲兵隊逮到。記者翁至成／翻攝
黃男日前在總統府後方人行道，鎖定沒上鎖的機車車廂「翻箱倒櫃」，當場被巡邏的憲兵隊逮到。記者翁至成／翻攝
黃男日前在總統府後方人行道，鎖定沒上鎖的機車車廂「翻箱倒櫃」，當場被巡邏的憲兵隊逮到。記者翁至成／翻攝
黃男日前在總統府後方人行道，鎖定沒上鎖的機車車廂「翻箱倒櫃」，當場被巡邏的憲兵隊逮到。記者翁至成／翻攝
警方查扣黃男偷竊來的iPhone 11 Pro，事後協助返還失主。記者翁至成／翻攝
警方查扣黃男偷竊來的iPhone 11 Pro，事後協助返還失主。記者翁至成／翻攝

總統府 人行道 車廂

延伸閱讀

明年才要登場的iPhone 16 被爆料鏡頭出現這樣的改變

鎖定「後視鏡未收起」進口車 男行竊得手40萬落網遭押

總統府前巨響！7旬翁違規開車穿越凱道 遭攔腰撞翻側躺

5月20日就職滿七周年 總統府：蔡總統將發表談話

相關新聞

颱風逼近掀長浪 花蓮加灣外海孩童溺水 1漂流獲救1失蹤

瑪娃颱風持續向台灣東部海面接近，風浪有變大的趨勢，花蓮縣新城鄉康樂村加灣外海處，今天中午有孩童溺水，分別為周姓與李姓男學...

母目睹國一女兒過馬路遭撞 高雄美女議員聽到這事氣炸

高雄羅姓國一女生昨傍晚徒步走過楠梓區盛昌街，遭右轉機車騎士擦撞受輕傷，當時羅女母親正在對街接女兒放學，目睹騎士撞了女兒逃...

瑪娃逼近宜蘭「情人灣」掀長浪 驚傳女遭浪捲失蹤搜救中

瑪娃颱風逼近風浪增強，宜蘭知名景點「情人灣」今天上午發生一起大浪把情侶捲落海意外。這對情侶疑似到海邊觀浪，女子不小心被大...

台南山區比丘尼離奇陳屍 30日將解剖釐清

台南楠西梅嶺風景區昨驚傳李姓比丘尼陳屍修行附近的產業道路，檢警昨傍晚相驗，發現死者頭、手、腳有多處「外力」造成的撕裂傷，...

台鐵內灣線民眾侵入軌道遭列車撞傷 路線一度中斷

台鐵內灣線上員站到榮華站，有民眾侵入鐵軌旁，遭列車輕微擦撞，所幸僅輕傷，在上午10時03分起路線中斷，北上與南下列車延誤...

嘉義台82高架下橋嚴重車禍 2車追撞釀1死5傷

嘉義縣台82線快速道路今早8點多發生嚴重車禍，在朴子往東石方向一輛轎車與箱型車相撞，共釀1人OHCA、2人重傷、3人輕傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦