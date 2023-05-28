大膽！他挑總統府旁沒上鎖機車「翻箱倒櫃」 憲兵隊當場活逮

黃姓男子是偷竊慣犯，日前在總統府後方博愛路人行道上，尋找車廂沒關的機車行竊，總統府憲兵隊恰巧在巡邏，發現他形跡可疑，上前查看，當場逮到他犯案過程。憲兵隊通報轄區警方趕抵，查扣贓物黑色雨傘、iPhone 11 Pro等證物，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

中正第一分局介壽路派出所11日下午獲報，總統府後方人行道一名黃男（39歲）意圖行竊，趕抵了解，黃男鎖定車廂沒上鎖的機車行竊，當時他正在翻找一輛機車車廂，正巧被巡邏的總統府憲兵隊活逮。

黃男見東窗事發，直接坦承偷竊犯行，警方在他身上查獲黑色雨傘、iPhone 11 Pro，他推託都是在萬華艋舺公園撿到的，平常自己沒有在用手機，還來不及要交付給派出所，就被逮到了。

警方事後調查，該支iPhone失主離開機車時，不慎將手機遺忘在機車手機架上，才被黃男竊走，事後協助把iPhone返還失主，警詢後依竊盜罪嫌把黃男移送法辦。