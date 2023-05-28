聽新聞
test
0:00 / 0:00
颱風逼近掀長浪 花蓮加灣外海孩童溺水 1漂流獲救1失蹤
瑪娃颱風持續向台灣東部海面接近，風浪有變大的趨勢，花蓮縣新城鄉康樂村加灣外海處，今天中午有兩名國小學童溺水，分別為11歲的周姓學生與12歲的李姓男學生，其中周姓學生一度在海上漂流，經消防人員跟海巡人員趕赴救援，已將人救起，目前人意識清楚，空勤直升機現正搜尋另名失蹤的男學生。
今天花蓮晴空萬里，天氣炎熱，秀林鄉景美部落有2名小學生在沒有家長陪同下，自行跑到海邊遊玩，沒想到在11時38分左右，在新城鄉康樂村加灣廢棄沙東檢查哨前海灘，周姓學生（11歲）與李姓學生（12歲）兩人都遭海浪捲入海中。警方獲報抵現場，隨即轉知岸巡、海巡及消防分隊到場救援。
在中午12時20分，11歲周男學生經海巡船艇救起，幸好身體狀況良好，無生命危險；另一名李姓男學生仍不知下落，空勤總隊派遣直升機持續搜救中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言