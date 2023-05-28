颱風逼近掀長浪 花蓮加灣外海孩童溺水 1漂流獲救1失蹤

瑪娃颱風持續向台灣東部海面接近，風浪有變大的趨勢，花蓮縣新城鄉康樂村加灣外海處，今天中午有兩名國小學童溺水，分別為11歲的周姓學生與12歲的李姓男學生，其中周姓學生一度在海上漂流，經消防人員跟海巡人員趕赴救援，已將人救起，目前人意識清楚，空勤直升機現正搜尋另名失蹤的男學生。

今天花蓮晴空萬里，天氣炎熱，秀林鄉景美部落有2名小學生在沒有家長陪同下，自行跑到海邊遊玩，沒想到在11時38分左右，在新城鄉康樂村加灣廢棄沙東檢查哨前海灘，周姓學生（11歲）與李姓學生（12歲）兩人都遭海浪捲入海中。警方獲報抵現場，隨即轉知岸巡、海巡及消防分隊到場救援。