快訊

小學舉辦10至12天海外暑假旅遊 家長愣「團費8萬1」給去嗎？

獨／美國台積村又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎7人受害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風逼近掀長浪 花蓮加灣外海孩童溺水 1漂流獲救1失蹤

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

瑪娃颱風持續向台灣東部海面接近，風浪有變大的趨勢，花蓮縣新城鄉康樂村加灣外海處，今天中午有兩名國小學童溺水，分別為11歲的周姓學生與12歲的李姓男學生，其中周姓學生一度在海上漂流，經消防人員跟海巡人員趕赴救援，已將人救起，目前人意識清楚，空勤直升機現正搜尋另名失蹤的男學生。

今天花蓮晴空萬里，天氣炎熱，秀林鄉景美部落有2名小學生在沒有家長陪同下，自行跑到海邊遊玩，沒想到在11時38分左右，在新城鄉康樂村加灣廢棄沙東檢查哨前海灘，周姓學生（11歲）與李姓學生（12歲）兩人都遭海浪捲入海中。警方獲報抵現場，隨即轉知岸巡、海巡及消防分隊到場救援。

在中午12時20分，11歲周男學生經海巡船艇救起，幸好身體狀況良好，無生命危險；另一名李姓男學生仍不知下落，空勤總隊派遣直升機持續搜救中。

花蓮景美部落有2名小學生在沒有家長陪同下，自行跑到加灣海邊遊玩，沒想到2人不慎遭海浪捲入，周姓男學生被救起，李姓男學生仍不知下落。圖／民眾提供
花蓮景美部落有2名小學生在沒有家長陪同下，自行跑到加灣海邊遊玩，沒想到2人不慎遭海浪捲入，周姓男學生被救起，李姓男學生仍不知下落。圖／民眾提供

海巡 花蓮 直升機

延伸閱讀

瑪娃颱風將大轉彎「家門口繞一圈」 吳聖宇：對台影響時間可能拉很長

防瑪娃颱風侵襲 花蓮各單位做整備

颱風瑪娃影響 綠島客輪撤離遊客將全部停航

強颱瑪娃怠速最快明午後海警 仍不排除陸警 已掀驚人長浪

相關新聞

颱風逼近掀長浪 花蓮加灣外海孩童溺水 1漂流獲救1失蹤

瑪娃颱風持續向台灣東部海面接近，風浪有變大的趨勢，花蓮縣新城鄉康樂村加灣外海處，今天中午有孩童溺水，分別為周姓與李姓男學...

母目睹國一女兒過馬路遭撞 高雄美女議員聽到這事氣炸

高雄羅姓國一女生昨傍晚徒步走過楠梓區盛昌街，遭右轉機車騎士擦撞受輕傷，當時羅女母親正在對街接女兒放學，目睹騎士撞了女兒逃...

瑪娃逼近宜蘭「情人灣」掀長浪 驚傳女遭浪捲失蹤搜救中

瑪娃颱風逼近風浪增強，宜蘭知名景點「情人灣」今天上午發生一起大浪把情侶捲落海意外。這對情侶疑似到海邊觀浪，女子不小心被大...

台南山區比丘尼離奇陳屍 30日將解剖釐清

台南楠西梅嶺風景區昨驚傳李姓比丘尼陳屍修行附近的產業道路，檢警昨傍晚相驗，發現死者頭、手、腳有多處「外力」造成的撕裂傷，...

台鐵內灣線民眾侵入軌道遭列車撞傷 路線一度中斷

台鐵內灣線上員站到榮華站，有民眾侵入鐵軌旁，遭列車輕微擦撞，所幸僅輕傷，在上午10時03分起路線中斷，北上與南下列車延誤...

嘉義台82高架下橋嚴重車禍 2車追撞釀1死5傷

嘉義縣台82線快速道路今早8點多發生嚴重車禍，在朴子往東石方向一輛轎車與箱型車相撞，共釀1人OHCA、2人重傷、3人輕傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦