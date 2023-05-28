全家出遊大溪幼子不慎跌倒撞頭大溪警方上演速命道開道
桃園大溪昨日一名廖姓男子下午14時許，衝進派出所報案表示，3歲兒子因在餐廳用餐時，不幸從椅子上跌落後腦著地受傷，因車潮眾多堵塞，希望警察能幫助他開道前往最近的醫院。警察立即開啟警車並鳴笛開道，協助他們迅速抵達鄰近的804國軍總醫院急診室。
警方指出，廖姓一家住在新北市土城區，昨日前往桃園大溪及復興區遊玩，中午在派出所附近的餐廳用餐。用餐結束後，正要返家時，3歲兒子站起身來時不慎從椅子跌落地面，導致後腦部撕裂傷。由於下山時交通車流較多，廖男透過導航發現了附近的派出所，因此迅速前往派出所尋求協助，警方於下午14時38分從三層派出所出發，安全地於下午14時57分抵達桃園國軍總醫院急診室。
大溪分局指出，由於當時正值中午，道路交通壅塞，由警方提供開道護送，使在最短的時間內安全到達醫院。廖姓男童在接受縫合治療後，情況穩定，無生命危險。警方呼籲，若民眾遇到緊急就醫情況，建議優先撥打119通知救護人員前往協助。救護人員具備專業知識和急救設備，能夠在第一時間提供最佳的醫療援助。
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