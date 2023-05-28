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台中「府會特區」豪宅王今傳火警 雲梯車出動幸虛驚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區府會園道的一棟大樓在今天上午傳出火警，因保全通報，起火點位於高樓層，消防局趕緊出動雲梯車協勤，幸好消防隊到場後，確認外觀無火煙，前往搶救時發現，現場人員已經撲滅火勢，經查起火點是34樓一棟住戶的天花板，初判是電線走火釀禍，詳細的起火原因待查。

經查，起火的大樓是位於台中市政府、市議會的「府會特區」的寶璽天睿，過去也因單坪實價登錄超過80萬元，而有台中「豪宅王」之稱，而今天上午10時許，消防局接獲保全通報，位於高樓層的34樓起火，因此出動3個分隊，以及雲梯車到場救火，幸好消防隊到場時，火勢已經撲滅。

經現場調查，起火點是34樓一間住戶的客廳天花板，燃燒面積約一平方公尺，財損約5000元，初判為電線起火的可能性，不排除其他起火原因，將待後續調查，不過此起火警，沒有造成人員傷亡。

台中市府會園道的豪宅在今天上午傳出火警，幸無人員傷亡。圖／讀者提供
台中市府會園道的豪宅在今天上午傳出火警，幸無人員傷亡。圖／讀者提供

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