台中「府會特區」豪宅王今傳火警 雲梯車出動幸虛驚

台中市西屯區府會園道的一棟大樓在今天上午傳出火警，因保全通報，起火點位於高樓層，消防局趕緊出動雲梯車協勤，幸好消防隊到場後，確認外觀無火煙，前往搶救時發現，現場人員已經撲滅火勢，經查起火點是34樓一棟住戶的天花板，初判是電線走火釀禍，詳細的起火原因待查。

經查，起火的大樓是位於台中市政府、市議會的「府會特區」的寶璽天睿，過去也因單坪實價登錄超過80萬元，而有台中「豪宅王」之稱，而今天上午10時許，消防局接獲保全通報，位於高樓層的34樓起火，因此出動3個分隊，以及雲梯車到場救火，幸好消防隊到場時，火勢已經撲滅。