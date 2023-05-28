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老翁倒偏僻鐵軌遭擦撞昏迷 他們緊急應變火車變「救護車」

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

台鐵新竹內灣線1812次區間車，今天（4日）上午10時許，行經上員至榮華路段（K13+600）時，發現有民眾倒臥鐵軌旁，區間車緊急煞車，但仍發生擦撞，救護人員趕抵後，已將民眾送醫急救，但他送醫前呈現昏迷。但該處偏僻，救護車開不進去，救護人員緊急應變，將老翁抬上區間車施救，並送至榮華車站再改由救護車送醫。

台鐵已通知鐵路警察到場蒐證，也因這起意外，造成台鐵新竹內灣線上員至榮華間路線暫時不通，影響車上旅客，稍早11點9分已恢復通車。

新竹縣消防局指出，今天上午10點8分受理台鐵人員報案，表示竹東鎮台鐵軌道旁有民眾倒臥，消防局立即派遣共3車6人前往，救護人員趕抵後，發現一名年約72歲的男性已呈現意識模糊狀態，但對聲音仍有反應，稍早已由救護人員搬運至火車上，由火車載送至榮華車站後，再由救護車接手送醫搶救。

台鐵局表示，這起意外造成台鐵新竹內灣線上員至榮華間暫時不通，影響車上旅客，已加強播音服務旅客，鐵路警察稍早已處置意外事故完畢，詳細事故原因已由鐵警調查中，上午11點9分已全線恢復通車。

一名老翁倒臥在鐵軌旁，遭駛來的區間車擦撞。圖／新竹縣消防局提供
一名老翁倒臥在鐵軌旁，遭駛來的區間車擦撞。圖／新竹縣消防局提供
一名老翁不明原因倒臥在鐵軌旁，遭區間車擦撞。圖／新竹縣消防局提供
一名老翁不明原因倒臥在鐵軌旁，遭區間車擦撞。圖／新竹縣消防局提供
救護人員將傷者抬至火車上。圖／新竹縣消防局提供
救護人員將傷者抬至火車上。圖／新竹縣消防局提供

台鐵

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